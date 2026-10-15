Tvrtke i tržišta
Poznati zadarski lanac u stečaju, blokada 546 tisuća eura
15. listopada 2026.
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Tvrtka je ostala bez zaposlenih, dobit joj je u dvije godine potonula 97 posto, a većinu nekretnina opterećuju založna prava
Trgovački sud u Zadru u srijedu je, 14. listopada 2026., otvorio stečajni postupak nad Saragom, nekada jednim od poznatijih zadarskih trgovačkih lanaca.
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