Poznati zadarski lanac u stečaju, blokada 546 tisuća eura

Tvrtka je ostala bez zaposlenih, dobit joj je u dvije godine potonula 97 posto, a većinu nekretnina opterećuju založna prava

Trgovački sud u Zadru u srijedu je, 14. listopada 2026., otvorio stečajni postupak nad Saragom, nekada jednim od poznatijih zadarskih trgovačkih lanaca. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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