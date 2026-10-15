Tvrtke i tržišta

Poznati zadarski lanac u stečaju, blokada 546 tisuća eura

15. listopada 2026.
Trgovina kolica
foto Shutterstock
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Tvrtka je ostala bez zaposlenih, dobit joj je u dvije godine potonula 97 posto, a većinu nekretnina opterećuju založna prava

Trgovački sud u Zadru u srijedu je, 14. listopada 2026., otvorio stečajni postupak nad Saragom, nekada jednim od poznatijih zadarskih trgovačkih lanaca.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Sarag#Stečaj#Trgovački Sud U Zadru#Ivica Surać#Jurica Surać#Roto Dinamic
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right