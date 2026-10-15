U osam mjeseci izdano 10,4 posto manje građevinskih dozvola nego lani

Ukupna vrijednost radova predviđena građevinskim dozvolama izdanima u prvih osam mjeseci ove godine iznosi 4,8 milijardi eura

U prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je izdano 6.830 građevinskih dozvola, što je 10,4 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS).

Samo u kolovozu izdano je 775 građevinskih dozvola, što je za 5,9 posto više u odnosu na kolovoz 2025. godine.

Pritom je 86,3 posto dozvola izdano za zgrade, a 13,7 posto za ostale građevine.

Prema vrstama radova, 79,4 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 20,6 posto za rekonstrukcije.

Ukupna vrijednost radova predviđena građevinskim dozvolama izdanima u kolovozu iznosi 692,9 milijuna eura, a onih predviđenih dozvolama izdanima u osam mjeseci 4,8 milijardi eura.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u kolovozu, predviđeno je građenje 1.402 stana s prosječnom površinom od 91,8 četvornih metara.

Od toga je najviše dvosobnih stanova (441), potom trosobnih (382), te četverosobnih (303).

Među nestambenim zgradama čija je izgradnja predviđena dozvolama izdanima u kolovozu ove godine, najviše je industrijskih zgrada i skladišta (18), potom zgrada za promet i komunikacije (13), te zgrada za trgovinu na veliko i malo (7).

Podsjetimo, u prvih osam mjeseci 2025. u Hrvatskoj je izdana 7.621 građevinska dozvola, što je 2,3 posto manje nego u istom razdoblju 2024., kada ih je izdano 7.799. Ukupna predviđena vrijednost radova prema građevinskim dozvolama izdanima u prvih osam mjeseci 2025. iznosila je 4,516 milijardi eura, što je 2,8 posto manje nego u istom razdoblju 2024., kada je iznosila 4,646 milijardi eura, dok je u odnosu na prvih osam mjeseci ove godine viša za 7,1 posto. Tako je unatoč padu broja izdanih dozvola, ukupna vrijednost predviđenih radova porasla.

Pad broja izdanih građevinskih dozvola tako se ubrzao drugu godinu zaredom, pa ih je u prvih osam mjeseci ove godine izdano gotovo 12,5 posto manje nego u istom razdoblju 2024., što upućuje na slabljenje pripreme novih građevinskih projekata.