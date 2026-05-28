Američko tržište: Zaboravite sve što ste dosad naučili

Amerika je oduvijek bila mit koji privlači poduzetnike na jednak način na koji privlači sve ostale: obećanjem da su prilike neograničene, a jedino što ih razdvaja od uspjeha jest dovoljno hrabrosti za iskorak. Stvarnost je, kao i uvijek, nešto kompliciranija. SAD je tržište na kojemu se sve događa brže, zahtjevi su stroži, konkurencija brutalnija, a priprema skuplja i dugotrajnija nego što itko planira na početku. Ipak, sve više hrvatskih tvrtki onamo ne samo da ulazi nego i ostaje, gradi pozicije i raste. Te priče nemaju zajedničku formulu, ali imaju zajednički obrazac: tko je god na to tržište ušao bez ozbiljne pripreme, nije izašao bez skupih lekcija.

Pet tvrtki, pet potpuno različitih industrija i pet različitih putova prema istom tržištu. Carwiz ulazi s rent-a-car franšizom na jedno od najkonkurentnijih tržišta na svijetu, na kojemu Hertz, Avis i Enterprise drže sve poluge. Končar isporučuje energetske transformatore za podatkovne centre koji napajaju globalnu digitalnu infrastrukturu. Farseer prodaje poslovni softver financijskim timovima koji su naviknuti birati između Microsofta i Salesforcea.

Fish Delish otvara ulični riblji restoran na tržištu koje ima svoju verziju svega i na kojemu je svaki četvorni metar gastronomskoga prostora već deset puta popunjen i ispražnjen. Orqa osniva tvrtku u SAD-u i gradi proizvodni pogon na Floridi za potrebe američkoga obrambenog sektora. Zajednički nazivnik nije ni industrija ni veličina. Zajednički je nazivnik taj da su svi, na ovaj ili onaj način, morali zaboraviti ono što su znali i sve naučiti iznova.

Velike prilike

Izvršni direktor Carwiz Internationala Krešimir Dobrilović od samog je početka znao da na tržište na kojemu vladaju globalni divovi nema smisla ulaziti kao da je riječ o još jednome europskom izlasku.