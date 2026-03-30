Aplikacija GoCierge omogućuje svima usluge 'concierga'

Startup GoCierge Digital u suradnji s riječkim Ekonomskim fakultetom osmislio je aplikaciju koja nudi 'uberizaciiju' turističkih usluga

Nekada je posao 'conciergea' obuhvaćao pomoć gostima u vrhunskim hotelima, rješavanje njihovih upita, organizaciju slobodnog vremena i privatne letove ili posebne želje gostiju. Međutim to se s vremenom promijenilo i 'concierge' postaje sve češće usluga za širi krug korisnika. 'Concierge' više nije namijenjen luksuzu i privilegijama već postaje odgovor na potrebe najobičnije svakodnevice. Usluga se pri tom još više približava većem broju korisnika pomoću AI aplikacije GoCierge koju je osmislio hrvatski startup GoCierge Digital u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Aplikacija nije klasična booking platforma, već digitalna infrastruktura za modernu 'concierge' ekonomiju te je usporedo izašla na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

Proizvod hrvatske pameti

GoCierge će se na početku koristiti u turističkoj djelatnosti te će se nuditi 23 obrtničke usluge korisnicima privatnog smještaja, apartmana, kampova i manjih privatnih hotela. Usluge frizera, kozmetičara, šminkera, fizioterapeuta, kuhara, konobara, vodiča ili DJ-ja preko GoCierge bit će osigurane i mjesnom stanovništvu budući da inovativno rješenje omogućava 'uberizaciju' turističkih usluga. Aplikaciju čini ugovorena hrvatska baza pružatelja usluga te je uz nekoliko klikova moguća brza rezervacija bez skrivenih troškova i gubljenja vremena na pozive telefonom.

Suosnivač startupa GoCierge Digital, riječki poduzetnik Nenad Črnac, naglašava da je aplikacija proizvod hrvatske pameti te da već postoje upiti iz inozemstva, no put prema svjetskom tržištu uslijedit će ipak nakon prvotnog isprobavanja u Hrvatskoj. Odluka o izradi aplikaciju donesena je nakon suradnje s Ekonomskim fakultetom na strateškoj studiji koja je pokazala isplativost takvog revolucionarnog rješenja. Istaknuo je da vrhunske usluge sada postaju dio svakodnevice, povezujući korisnike bez obzira je li riječ o gostima u turističkoj sezoni ili građanima. Aplikacija je tako od početka namijenjena svim zainteresiranima te već sada okuplja stotine provjerenih pružatelja usluga s područja Kvarnera, Istre, Dalmacije, Splita ili Zagreba.

Patentna zaštita

Posebno zanimanje za aplikaciju pokazuju mladi ljudi iz unutrašnjosti koji nemaju dovoljno posla. U GoCierge Digitalu smatraju će se pružatelji usluga pomoću aplikacije moći naplatiti sve usluge čim će se poticati pozitivna poslovna migracija i samozapošljavanje nasuprot sive ekonomije i rada na crno jer se sve odrađeno uredno bilježi. Aplikacija omogućuje i rad na daljinu što najviše odgovara upravo mladima.

Uz pomoć umjetne inteligencije, iznosi Dino Kurtagić, direktor GoCierge Digitala, razvijen je vlastiti algoritam za automatsko prilagođavanje cijena i ponude partnerima te se sada radi na patentnoj zaštiti algoritma i tehničkog rješenja pri američkom Uredu za patente. Svi sustavi i procedure, dodao je, interno su usklađeni s AI standardima kako bi se postigla veću učinkovitost, preciznost i transparentnost. Umjetna inteligencija, veli, omogućuje prilagodbu cijena i ponuda u stvarnom vremenu, a trenutačno razvijaju i vlastiti AI sustav za upravljanje, važan za optimizaciju i racionalizaciju.

Suradnja akademske zajednice i poduzetnika

Usluga se preko aplikacije najprije odabire te se potom šalje zahtjev pomoću kojeg klijent jednim klikom potvrđuje narudžbu. Putem mobilne aplikacije sustav automatski obavještava odgovarajuće pružatelje usluga, a dostupan pružatelj može prihvatiti narudžbu. Kada klijent dobije potvrdu o prihvaćanju narudžbe s podacima o pružatelju, pružatelj usluge ili klijent u dogovoreno vrijeme dolaze na ugovoreno mjesto. Klijent i pružatelj usluge mogu komunicirati prije i tijekom izvršenja usluge u vezi bilo kakvih pojašnjenja.

Saša Drezgić, dekan riječkog Ekonomskog fakulteta, istaknuo je da uz pomoć fakultetskog Centra za inovativnost i transfer, zapravo inkubatora za ICT i digitalne startup projekte, podupiru povezivanje poduzetništva, tehnologije i novih poslovnih modela poput GoCiergea. Preliminarna analiza i procjena stručnog tima Fakulteta, naglasio je, pokazala je da projekt ima značajan potencijal u Hrvatskoj, ali i na međunarodnom tržištu. Prema njemu ovakvi projekti potvrđuju važnost suradnje akademske zajednice i poduzetnika u razvoju inovacija, internacionalizaciji hrvatskih startupova te jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.