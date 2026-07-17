AZTN dao zeleno svjetlo HPB-u za kupnju Croatia banke

Preuzimanjem Croatia banke za 15 milijuna eura, HPB će se približiti tržišnom udjelu od 10 posto u imovini kreditnih institucija u Hrvatskoj

Hrvatska poštanska banka (HPB) izvijestila je u petak da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila njezino stjecanje svih dionica Croatia banke za 15 milijuna eura.

Nakon što su dioničari HPB-a na glavnoj skupštini u travnju odobrili stjecanje svih dionica Croatia banke, HPB je pokrenuo proces ishođenja potrebnih regulatornih odobrenja za tu transakciju, uključujući i od AZTN-a. Banka je danas zaprimila potvrdu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja pri AZTN-u o dopuštenosti koncentracije poduzetnika na prvoj razini, izvijestili su iz HPB-a.

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmotrilo je prijavu namjere koncentracije te je donesena ocjena kako se može razumno pretpostaviti da u konkretnom predmetu nije riječ o zabranjenoj koncentraciji, naveli su iz banke u svom priopćenju.

Podsjetimo, HPB je početkom ožujka izvijestio da je potpisao ugovor s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita o kupoprodaji dionica koje predstavljaju 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Croatia banke za 15 milijuna eura. Stjecanjem Croatia banke, HPB će se približiti tržišnom udjelu od 10 posto u imovini kreditnih institucija u RH.