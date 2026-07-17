Biznis i politika

Fenomen ispod radara: Hrvati su postali ključni spasitelji sezone

17. srpnja 2026.
Zlarin island, Croatia - July 22, 2022People leaving the pier, and a man working on a Jadrolinija ferry watching from the deckturizam, turistička sezona

Otok Zlarin

Željka Laslavić
Željka Laslavić
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Dok njemačko tržište pada, domaći gosti drže prvo mjesto po hotelskim noćenjima i predvode rast turizma u pred i posezoni

Tijekom raznih analiza dosadašnjeg tijeka turističke sezone u javnom prostoru, u kojem vlada zabrinutost oko ukupnih ovogodišnjih rezultata, jedna informacija prolazi ispod radara. Hrvatski gosti već treću godinu za redom rastu i po putovanjima (dolascima) i u broju noćenja. Naravno, brojke ne mogu nadoknaditi minuse s njemačkog tržišta, ali kada se pogleda cijela godina, Hrvati su šampioni pred i posezone.

Od siječnja do ožujka domaće tržište ostvaruje najviše noćenja na nacionalnoj razini, od travnja do listopada na drugoj je poziciji, u studenom i prosincu ponovno je vodeće.

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