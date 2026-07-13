HPB-ova prva međunarodna obveznica uvrštena na Luksemburšku burzu

Obveznica vrijedna 150 milijuna eura počela je kotirati na međunarodnom tržištu, a izdanje su u cijelosti upisali ulagači iz EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva

Hrvatska poštanska banka (HPB) je izvijestila u ponedjeljak da je uspješno izdala prvu međunarodnu obveznicu i uvrstila je na Luksemburšku burzu, nominalnog iznosa 150 milijuna eura, uz kuponsku stopu od 4,125 posto.

Iz HPB-a ističu da su ovime ostvarili značajan iskorak u razvoju svoje financijske strategije i daljnjem jačanju tržišne prepoznatljivosti.

- Primarni cilj izdanja obveznice je ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljive obveze (MREL), čime banka nastavlja proaktivno upravljati svojom kapitalnom strukturom u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom europskom praksom, a široka baza investitora iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje, ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta - napisali su.

Sekundarno, ali podjednako važno, dodaju iz HPB-a, izdanje predstavlja važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance banke.

Predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina je izjavio da uvrštenje obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za banku, koja se tako po prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog

instrumenta i tako značajno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu.

- Snažan interes ulagatelja iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva (...) potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju banke, a koja se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu dodijeljenom banci od agencije Moody\'s te prateći uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske - rekao je Badurina u izjavi koja se prenosi u priopćenju.