HNB: Financijska imovina kućanstava porasla na 120 milijardi eura

Neto vrijednost kućanstava dosegnula je 87,5 milijardi eura, a ukupne financijske obveze domaćeg gospodarstva porasle su na 546 milijardi eura

Ukupna financijska imovina hrvatskih kućanstava na kraju prvog tromjesečja 2026. iznosila je 120 milijardi eura, što je 9,6 milijardi eura ili 8,8 posto više u godinu dana, a 0,8 posto više no na kraju prethodnog tromjesečja, objavila je u petak Hrvatska narodna banka (HNB).

S druge strane, financijske obveze kućanstava povećale su se na 32 milijarde eura, što je 2,6 posto više u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja i 3,5 milijardi eura ili 12,2 posto više u razdoblju od godine dana.

- Ta kretanja rezultirala su povećanjem financijske neto vrijednosti sektora kućanstava na 87,5 milijardi eura ili 0,1 posto više nego na kraju prethodnog tromjesečja, odnosno za 6,2 milijarde eura ili 7,6 posto više u odnosu na kraj istog tromjesečja prethodne godine - istaknuto je u HNB-ovom priopćenju o statistici financijskih računa za prvo tromjesečje ove godine.

Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva 517 milijardi eura

Iz HNB-a su izvijestili i da je na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila 517 milijardi eura, što je povećanje od 5,5 milijardi u tom tromjesečju i za 34,5 milijardi u razdoblju od godine dana.

Financijske obveze hrvatskoga gospodarstva, pak, iznosile su 546 milijardi eura te su se povećale za 7,7 milijardi u tromjesečju te za 34,1 milijardu u razdoblju od godinu.

U odnosu na BDP, financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju prvog tromjesečja 2026. iznosila je 547 posto godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 3,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 8,2 postotna boda u odnosu na kraj prvog kvartala 2025.

Kada je riječ o financijskim obvezama hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, HNB-ova statistika je pokazala da su se smanjile za 1,5 postotnih bodova u tromjesečju, a za 11,3 postotna boda u razdoblju od godinu dana, pa su na kraju prvog tromjesečja 2026. dosegnule razinu od 577 posto godišnjeg BDP-a.

Središnja banka je priopćila i da je na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila 151 milijardu eura, što je 0,5 posto više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Istovremeno, financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 234 milijarde eura, što je rast od 1,2 posto.

Rezultat takvih kretanja bilo je smanjenje financijske neto vrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na ­83,2 milijarde eura, što je za 1,9 milijardi eura manje nego na kraju prethodnog tromjesečja, izvijestio je HNB.