Zaba osvojila nagradu Euromoneyja za najbolju banku u Hrvatskoj

Zagrebačka banka osvojila je i priznanja za najbolju banku za poslovne klijente te najbolju investicijsku banku u Hrvatskoj

Nakon što je prepoznata kao najbolja banka u Hrvatskoj prema uglednim financijskim magazinima Global Finance i The Banker, Zagrebačka banka osvojila je još jedno značajno međunarodno priznanje. Na svečanoj dodjeli nagrada Euromoney Awards for Excellence u Londonu drugu je godinu zaredom proglašena najboljom bankom u Hrvatskoj, za 2026. godinu.

Uz to, Zaba je osvojila i priznanja za najbolju banku za poslovne klijente te najbolju investicijsku banku u Hrvatskoj, potvrdivši svoju vodeću poziciju na domaćem tržištu i kvalitetu usluge koju pruža građanima i poduzećima.

– Nagrade Euromoneya značajna su potvrda naše kontinuirane težnje za izvrsnošću i naše posvećenosti da klijentima pružimo najbolje moguće usluge te nastavimo razvijati najbolja rješenja. Posebno nas veseli što je Euromoney prepoznao našu snagu u ključnim područjima – podršci poslovnim klijentima i investicijskom bankarstvu. To dodatno potvrđuje povjerenje koje nam klijenti iskazuju te nas potiče da i dalje podižemo standarde kvalitete i izvrsnosti na tržištu. Nastavit ćemo snažno podupirati svoje klijente i doprinositi razvoju hrvatskog gospodarstva – izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zabe

Uz uspjeh Zagrebačke banke, Grupa UniCredit osvojila je ukupno 12 nagrada diljem Europe. Među njima se posebno ističe priznanje za najbolju banku u Europi, koje je UniCredit osvojio drugu godinu zaredom. Ovo priznanje prepoznaje vodeću poziciju UniCredita u Europi, rekordne financijske rezultate ostvarene u 2025. te kontinuiranu usmjerenost Grupe na pružanje vrhunske usluge klijentima na 14 tržišta na kojima posluje.

Uz to, snaga UniCredita u srednjoj i istočnoj Europi dodatno je potvrđena nagradama za najbolju banku u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, kao i nizom drugih priznanja na pojedinim tržištima u kategorijama poslovanja s malim i srednjim poduzećima, društvene odgovornosti, korporativnog i investicijskog bankarstva. Sve ove nagrade odražavaju uspjeh transformacije banke tijekom posljednjih godina te predstavljaju dodatni poticaj za novo razdoblje rasta u okviru strategije UniCredit Unlimited.

Euromoney je posebno istaknuo snažne i nadprosječne rezultate Grupe UniCredit tijekom 2025. te njezinu ulogu kao ključnog pokretača europske bankarske integracije. U regiji srednje i istočne Europe članice Grupe nastavile su pružati snažnu podršku gospodarstvu, uključujući više od 15 milijardi eura financiranja za oko 430.000 mikro, malih i srednjih poduzeća tijekom protekle godine.

Časopis Euromoney više od 30 godina ocjenjuje vodeće svjetske financijske institucije na temelju podataka o uspješnosti, anketa i nagrada osvojenih u financijskoj industriji, a godišnji program dodjele nagrada pokrenut je 1992. godine te prepoznaje izvrsnost u globalnim, regionalnim i pojedinačnim kategorijama po zemljama.