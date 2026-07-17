Zaba osvojila nagradu Euromoneyja za najbolju banku u Hrvatskoj
Zagrebačka banka osvojila je i priznanja za najbolju banku za poslovne klijente te najbolju investicijsku banku u Hrvatskoj
Nakon što je prepoznata kao najbolja banka u Hrvatskoj prema uglednim financijskim magazinima Global Finance i The Banker, Zagrebačka banka osvojila je još jedno značajno međunarodno priznanje. Na svečanoj dodjeli nagrada Euromoney Awards for Excellence u Londonu drugu je godinu zaredom proglašena najboljom bankom u Hrvatskoj, za 2026. godinu.
Uz to, Zaba je osvojila i priznanja za najbolju banku za poslovne klijente te najbolju investicijsku banku u Hrvatskoj, potvrdivši svoju vodeću poziciju na domaćem tržištu i kvalitetu usluge koju pruža građanima i poduzećima.
– Nagrade Euromoneya značajna su potvrda naše kontinuirane težnje za izvrsnošću i naše posvećenosti da klijentima pružimo najbolje moguće usluge te nastavimo razvijati najbolja rješenja. Posebno nas veseli što je Euromoney prepoznao našu snagu u ključnim područjima – podršci poslovnim klijentima i investicijskom bankarstvu. To dodatno potvrđuje povjerenje koje nam klijenti iskazuju te nas potiče da i dalje podižemo standarde kvalitete i izvrsnosti na tržištu. Nastavit ćemo snažno podupirati svoje klijente i doprinositi razvoju hrvatskog gospodarstva – izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.
Uz uspjeh Zagrebačke banke, Grupa UniCredit osvojila je ukupno 12 nagrada diljem Europe. Među njima se posebno ističe priznanje za najbolju banku u Europi, koje je UniCredit osvojio drugu godinu zaredom. Ovo priznanje prepoznaje vodeću poziciju UniCredita u Europi, rekordne financijske rezultate ostvarene u 2025. te kontinuiranu usmjerenost Grupe na pružanje vrhunske usluge klijentima na 14 tržišta na kojima posluje.
Uz to, snaga UniCredita u srednjoj i istočnoj Europi dodatno je potvrđena nagradama za najbolju banku u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, kao i nizom drugih priznanja na pojedinim tržištima u kategorijama poslovanja s malim i srednjim poduzećima, društvene odgovornosti, korporativnog i investicijskog bankarstva. Sve ove nagrade odražavaju uspjeh transformacije banke tijekom posljednjih godina te predstavljaju dodatni poticaj za novo razdoblje rasta u okviru strategije UniCredit Unlimited.
Euromoney je posebno istaknuo snažne i nadprosječne rezultate Grupe UniCredit tijekom 2025. te njezinu ulogu kao ključnog pokretača europske bankarske integracije. U regiji srednje i istočne Europe članice Grupe nastavile su pružati snažnu podršku gospodarstvu, uključujući više od 15 milijardi eura financiranja za oko 430.000 mikro, malih i srednjih poduzeća tijekom protekle godine.
Časopis Euromoney više od 30 godina ocjenjuje vodeće svjetske financijske institucije na temelju podataka o uspješnosti, anketa i nagrada osvojenih u financijskoj industriji, a godišnji program dodjele nagrada pokrenut je 1992. godine te prepoznaje izvrsnost u globalnim, regionalnim i pojedinačnim kategorijama po zemljama.