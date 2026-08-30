Povratnice iz Australije pokrenule platformu za nautičare

Croatian Nautical Hub nautičarima omogućuje brže pronalaženje potrebnih i korisnih informacija dok tvrtkama pruža lakši pristup klijentima

Otkad nam turizam puni državnu blagajnu i gradi BDP traje bitka za konsenzus o tome kakav točno turizam želimo te čime i na koliko možemo rastegnuti kratku sezonu. Zasad znamo samo to da njegujemo masovni turizam, iako želimo luksuzniji, i to onaj koji bi pokrio znatno više mjeseci od dvomjesečne špice. Ono što se nametnulo kao 'pokriće' za obje glavobolje bez sumnje je nautički turizam, svjetski lider u čarteru. Procjenjuje se da Hrvatska drži oko 40 posto ukupne svjetske čarter flote, s registriranih više od 4.300 aktivnih čarter plovila (jedrilica, katamarana i motornih jahti). Prema globalnim booking platformama, Hrvatska redovito ostvaruje više od 35 posto svjetskih tjednih rezervacija u charteru.

No, konkurencija je žestoka, a pritisak cijena jača, pa je svaka inovacija ili nova usluga nasušno potrebna dodana vrijednost koja jezičac konkurencije i dalje drži na našoj strani. U tehnološkome dobu taj su jezičac bez sumnje digitalne aplikacije. One su neizostavan alat za svakoga kapetana, skipera i rekreativnog nautičara jer na jednom mjestu udružuju sigurnost, navigaciju i logistiku. Croatian Nautical Hub domaća je digitalna platforma koja na jednome mjestu povezuje nautičare s marinama, nautičkim servisima, članovima posade i drugim pružateljima usluga duž hrvatske obale. Osmislile su je dvije sestre, Valentina Čorak i Martina Boljkovac, povratnice iz Australije.