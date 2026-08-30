Akvizicije

Kinezi ponovno u europskom šopingu: na meti Puma, trgovine i skladišta

30. kolovoza 2026.
Digitalne valute središnjih banaka tzv. CBDC (od engl. Central Bank Digital Currency) služe za plaćanje, dok AI tokeni, poput ciyuana, nisu sredsvo plaćanja nego jedinica računalnog rada. Kina ima oboje
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Kineska preuzimanja u Europi skočila su 86 posto. Sada kupuju brendove, trgovine i logistiku, dok Bruxelles podiže nove barijere.

Kineski kapital vraća se u Europu u velikom stilu, a niz zvučnih akvizicija u maloprodaji i modnoj industriji pokazuje novi smjer ekspanzije s istoka. E-trgovinski div JD.com planira za oko 2,2 milijarde eura preuzeti njemački Ceconomy, vlasnika lanaca MediaMarkt i Saturn.

Istodobno, vodeći kineski proizvođač sportske opreme Anta Sports ulaže 1,5 milijardi eura u 29 posto udjela u Pumi, dok Shein, nakon kupnje američkog Everlanea, aktivno traži nove modne brendove za preuzimanja ili partnerstva. U pozadini ovih akvizicija, kineske kompanije ubrzano zauzimaju europska skladišta i grade vlastite distribucijske mreže.

Europa - drugo najveće odredište akvizicija iz Kine

Intenziviranje kineskih ulaganja potvrđuje i brojke Ernst & Young-a. Dok su globalna preuzimanja rasla skromnih 3,6 posto, vrijednost kineskih akvizicija u Europi skočila je u prvom polugodištu ove godine za čak 86 posto, na 6,1 milijardu dolara - najviše u gotovo pet godina.

S 28 posto udjela u ukupnim poslovima Europa je postala drugo najveće globalno M&A odredište Kine, iza Azije. Gledaju li se samo razvijena gospodarstva, Europa danas privlači oko 60 posto kineskih investicija, dok su ulaganja u SAD pala na desetogodišnji minimum od oko tri milijarde eura godišnje. 

Zaokret nije počeo ove godine. Analiza MERICS-a i Rhodium Groupa pokazuje da su kineska izravna ulaganja u EU i Ujedinjeno Kraljevstvo lani porasla 67 posto, na 16,8 milijardi eura, što je najviša vrijednost od 2018. godine. Preuzimanja i kupnje udjela rasli su još brže, čak 89 posto, na 7,9 milijardi eura.

Ipak, o povratku na vrhunac iz prošlog desetljeća još nema govora. Današnjih 16,8 milijardi eura kineskih ulaganja u Europi daleko je od nekadašnjih rekordnih iznosa.

No, od same brojke znatno je važnije što Kinezi danas kupuju.

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