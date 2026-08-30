Kinezi ponovno u europskom šopingu: na meti Puma, trgovine i skladišta

Kineska preuzimanja u Europi skočila su 86 posto. Sada kupuju brendove, trgovine i logistiku, dok Bruxelles podiže nove barijere.

Kineski kapital vraća se u Europu u velikom stilu, a niz zvučnih akvizicija u maloprodaji i modnoj industriji pokazuje novi smjer ekspanzije s istoka. E-trgovinski div JD.com planira za oko 2,2 milijarde eura preuzeti njemački Ceconomy, vlasnika lanaca MediaMarkt i Saturn.

Istodobno, vodeći kineski proizvođač sportske opreme Anta Sports ulaže 1,5 milijardi eura u 29 posto udjela u Pumi, dok Shein, nakon kupnje američkog Everlanea, aktivno traži nove modne brendove za preuzimanja ili partnerstva. U pozadini ovih akvizicija, kineske kompanije ubrzano zauzimaju europska skladišta i grade vlastite distribucijske mreže.

Europa - drugo najveće odredište akvizicija iz Kine

Intenziviranje kineskih ulaganja potvrđuje i brojke Ernst & Young-a. Dok su globalna preuzimanja rasla skromnih 3,6 posto, vrijednost kineskih akvizicija u Europi skočila je u prvom polugodištu ove godine za čak 86 posto, na 6,1 milijardu dolara - najviše u gotovo pet godina.

S 28 posto udjela u ukupnim poslovima Europa je postala drugo najveće globalno M&A odredište Kine, iza Azije. Gledaju li se samo razvijena gospodarstva, Europa danas privlači oko 60 posto kineskih investicija, dok su ulaganja u SAD pala na desetogodišnji minimum od oko tri milijarde eura godišnje.

Zaokret nije počeo ove godine. Analiza MERICS-a i Rhodium Groupa pokazuje da su kineska izravna ulaganja u EU i Ujedinjeno Kraljevstvo lani porasla 67 posto, na 16,8 milijardi eura, što je najviša vrijednost od 2018. godine. Preuzimanja i kupnje udjela rasli su još brže, čak 89 posto, na 7,9 milijardi eura.

Ipak, o povratku na vrhunac iz prošlog desetljeća još nema govora. Današnjih 16,8 milijardi eura kineskih ulaganja u Europi daleko je od nekadašnjih rekordnih iznosa.

No, od same brojke znatno je važnije što Kinezi danas kupuju.