Veljko Rogošić preplivao Jadran i postavio neoboren Guinnessov rekord

U 66. godini preplivao je 225 kilometara od Grada do Riccionea, a u 50-godišnjoj karijeri obarao je mnoge rekorde u daljinskom plivanju

U četvrtak 31. kolovoza 2006. legendarni hrvatski plivački maratonac Veljko Rogošić dovršio je jedan od najvećih pothvata u povijesti svjetskog daljinskog plivanja. Nakon 50 sati i 10 minuta neprekidnog plivanja stigao je iz talijanskog Grada kraj Trsta do Riccionea kraj Riminija, prešavši ukupno 225 kilometara preko Jadranskog mora. Guinnessova knjiga rekorda priznala mu je rekord za najduže plivanje na otvorenom moru bez peraja i pomoćnih sredstava, a taj rekord stoji i danas.

Bio je to vrhunac karijere sportaša koji je desetljećima radio stvari koje su mnogi smatrali nemogućima. Rogošić je nastupio na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. i Tokiju 1964., osvojio 142 državna naslova, čak 203 puta nastupio za reprezentaciju te četiri godine zaredom, od 1971. do 1974., bio svjetski prvak u maratonskom plivanju.

Trećinu života proveo je u moru

Rođen u Kaštel Lukšiću 1941., Rogošić je često znao reći da je trećinu života proveo u moru. Tijekom desetljeća preplivao je neke od najzahtjevnijih svjetskih ruta, pobjeđivao na najvećim profesionalnim maratonima i postao član Međunarodne kuće slavnih maratonskog plivanja na Floridi.

Sa 63 godine postao je prvi Hrvat koji je preplivao La Manche te tada najstariji čovjek kojem je to uspjelo bez ronilačkog odijela. Godinu poslije ostvario je još jedan pothvat za koji se tvrdilo da ga nitko neće ponoviti: u 57 etapa preplivao je gotovo tisuću kilometara hrvatske obale, od Savudrije do Prevlake, što se tada vodilo kao svjetski rekord u etapnom maratonskom plivanju.

Nakon gotovo fatalne bolesti spojio dva kontinenta

Možda je ipak najveći dokaz njegove upornosti uslijedio nakon Guinnessova rekorda. Godine 2007. teško je obolio od virusne upale mozga i borio se za život, no čim se oporavio počeo je pripreme za novi pothvat.

Samo dvije godine nakon rekordnog preplivavanja Jadrana ostvario je san koji je dugo najavljivao. U srpnju 2008. postao je prvi čovjek u povijesti koji je plivanjem spojio Europu i Afriku kroz Sicilski prolaz. Od Sicilije do rta Bon u Tunisu preplivao je 171 kilometar za nešto više od 50 sati neprekidnog plivanja. Posebnost tog pothvata bila je upravo činjenica da nije birao uske prolaze poput Gibraltara ili Bospora, nego Sicilski prolaz na otvorenom Sredozemnom moru.

Zvijezda reklama prije doba influencera

Rogošić nije bio samo sportska legenda. Davno prije društvenih mreža i influencera bio je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg oglašavanja. Njegov zaštitni znak bili su brkovi, vedar karakter i nevjerojatna izdržljivost, zbog čega je desetljećima bio traženo lice marketinških kampanja. Prema podacima iz njegove biografije i medijskih napisa, pojavio se u čak 127 domaćih i stranih reklama, što je za sportaša njegova vremena bio gotovo nezamisliv doseg.

Nasljednica iz Splita

Veljko Rogošić preminuo je 2012., u 72. godini, ali hrvatsko daljinsko plivanje nije ostalo bez velikih imena. Njegovu tradiciju nastavila je Splićanka Dina Levačić, koja je 2023. kao prva Hrvatica i tada najmlađa žena na svijetu uspješno završila izazov "Ocean's Seven", odnosno preplivala svih sedam najtežih svjetskih maratonskih plivačkih ruta.

Rogošić je vjerovao da sport može povezivati ljude, države i kontinente. Kada je jadranski dupin 31. kolovoza 2006. izašao iz mora u Riccioneu nakon 225 kilometara plivanja uobičajenom trijumfalnom završnicom delfinovim stilom, pokazao je da su granice ljudske izdržljivosti često mnogo dalje nego što mislimo. Njegov rekord i još stoji kao jedan od najimpresivnijih pothvata u povijesti svjetskog plivanja.

Sportska karijera od pola stoljeća!

Dok se LeBron James i Luka Modrić danas s pravom slave kao simboli sportske dugovječnosti, Veljko Rogošić najveće pothvate svoje gotovo polustoljetne karijere ostvario je nakon 60. rođendana. La Manche preplivao je sa 63 godine, Guinnessov rekord postavio sa 65, a Europu i Afriku spojio sa 67 godina. Između njegovog nastupa na Olimpijskim igrama u Rimu i savladavanja Sicilskog prolaza prošlo je nevjerojatnih 48 godina!