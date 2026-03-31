Bosqar Invest dobio zeleno svjetlo za ulaganje u Mlinar

Zaključena investicija u Mlinar od 80 milijuna eura samo je dio šire strategije vertikale Future Food

Investicijska grupacija Bosqar Invest izvijestila je u utorak da je investicija u Mlinar u ukupnom iznosu do 80 milijuna eura, predvođena Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), uz sudjelovanje Bosqar Investa i MidEurope, dobila potrebna regulatorna odobrenja, ispunila sve uvjete te je zaključena.

Transakcija, ukupne vrijednosti do 80 milijuna eura, predvođena investicijom EBRD-a s do 50 milijuna eura te sudjelovanjem Bosqar Investa i MidEurope u iznosu do 30 milijuna eura, strukturirana je u dvije faze. Prva faza se odnosi na inicijalno ulaganje EBRD-a u iznosu od 35 milijuna eura za vlasnički udio od 15,61 posto u Mlinaru, čime se osigurava kapital za ubrzano širenje, daljnji razvoj proizvoda i ulazak na nova tržišta.‍

Druga faza se odnosi na dodatnih 45 milijuna eura, za koje se očekuje da će biti investirani tijekom razdoblja od 12-24 mjeseci, pri čemu EBRD može odlučiti pružiti iznos od do 15 milijuna eura, a Bosqar Invest i MidEuropa mogu odlučiti pružiti iznos od preostalih 30 milijuna eura.

- Ta investicija označava novu prekretnicu unutar Bosqarove strategije izgradnje i jačanja regionalnih lidera u ključnim sektorima, uključujući proizvodnju hrane, uz istovremeni iskorak u dugoročnom stvaranju vrijednosti i otpornosti - ističe se u priopćenju.

Suradnja Bosqar Investa i EBRD-a, kako se navodi, do danas je mobilizirala ukupno financiranje u iznosu od približno 170 milijuna eura, od čega je više od 80 milijuna eura u protekle dvije godine usmjereno u Bosqarovu poslovnu vertikalu Future Food, kroz kombinaciju ulaganja u vlasnički kapital i obveznice.