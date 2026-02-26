Grupa Podravka oborila rekordnu dobit u 2025.

Povećani troškovi financiranja i plaća nisu zaustavili rast dobiti u segmentima Prehrane i Farmaceutike

Grupa Podravka u 2025. ostvarila poslovne prihode od 1,04 milijarde eura, uz normaliziranu EBITDA-u od 167,7 milijuna eura i normaliziranu neto dobit od 74,6 milijuna eura, čime je zabilježena rekordna profitabilnost Grupe, izvijestili su u četvrtak iz te kompanije.

Poslovni prihodi niži su 0,2 posto nego godinu ranije, dok je normalizirana EBITDA za 3,5 posto veća, a normalizirana neto dobit za 0,5 posto veća, pokazuje konsolidirano financijsko izvješće.

Grupa Podravka je u 2025. proširila svoje poslovanje u potpuno novu industriju, poljoprivredu te započela poslovati kroz tri ključna stupa - Prehranu (Podravka), Farmaceutiku (Belupo) i Poljoprivredu (Podravka Agri), navode u svom priopćenju. Gledajući rezultate po segmentima, prihodi od prodaje u Prehrani porasli su za 7,6 milijuna eura u odnosu na 2024. godinu. Farmaceutika je ostvarila rast prodaje od 5,8 milijuna eura, pri čemu se posebno ističe rast internacionalnih tržišta te rast na tržištima jugoistočne Europe.

Novostečeni segment Poljoprivrede zabilježio je pad prihoda od prodaje od 11 milijuna eura u odnosu na rezultate koje je segment imao u posljednjoj godini kada nije bio dio Grupe Podravka. Riječ je o rezultatu koji je najviše bio pod utjecajem pada burzovnih cijena tovljenika i nižih isporučenih količina, uvjetovanih ograničenjima povezanim s afričkom svinjskom kugom. Također, neki segmenti poslovanja nisu preuzeti u akviziciji, a njihova realizacija zabilježena je u usporednom periodu. No, unatoč tome, segment Poljoprivrede ostvario je višu normaliziranu neto dobit zahvaljujući provedenom restrukturiranju i novom modelu rada, navode u svom priopćenju.

Dalić: S optimizmom nastavljamo provedbu strategija i ciljeva u 2026.

- Unatoč snažno naraslim nesigurnostima u globalnom okruženju u kojem posluje segment Prehrane, povećanim troškovima financiranja vodeće kompanije Grupe, odnosno Podravke d.d., zbog akvizicije poljoprivrednih kompanija, rasta plaća, ali i povećane amortizacije nakon završenog investicijskog ciklusa, zabilježili smo rast prodaje i operativne dobiti u segmentu Prehrane i segmentu Farmaceutike, uz uspješnu integraciju segmenta Poljoprivrede koji je, unatoč gubicima zbog afričke svinjske kuge, ostvario operativnu dobit tek nešto nižu od one u 2024. - kazala je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

U 2025., kako je kazala, Grupa Podravka ostvarila je povijesni financijski rezultat. Posebno je, kako je rekla, zadovoljna napretkom integracijskih procesa u segmentu Poljoprivrede, unapređenjem njegove organizacije i modernizacijom poslovnih modela koji se tamo primjenjuju.

- Sukladno našim najavama, odmah nakon preuzimanja poljoprivrednih kompanija učinjeni su značajni iskoraci u poboljšanju materijalnog položaja radnika i uvjeta rada. Sastavni je to dio velike pozornosti koja se u Grupi Podravka posvećuje materijalnim pravima radnika koja su u segmentu Prehrane i Farmaceutike povećavana šest puta u posljednje četiri godine - poručila je Dalić.

Iz Podravke su podsjetili da je u 2025. Grupa usvojila novu Strategiju poslovanja do 2030., usmjerenu na profitabilan rast u segmentima Prehrane, Poljoprivrede i Farmaceutike. Strategija se temelji na sveobuhvatnom pristupu razvoju - od širenja snage, prisutnosti i prepoznatljivosti brendova, daljnjih ulaganja u proizvodne kapacitete, osobito u poljoprivredi, digitalizacije i korištenja umjetne inteligencije, do jačanja domaće sirovinske baze i suradnje s kooperantima.