Bosqarov Mplus ulazi u Afriku preuzimanjem južnoafričke PLP grupe

BPTO vertikala Mplus preuzela je većinski udio u BPTO diviziji južnoafričke tvrtke, čime se širi prema Južnoj Africi, Namibiji i Mauricijusu

Bosqar Invest grupa objavila je da je njihova BPTO (Business Process & Technology Outsourcing - eksternalizacija poslovnih i tehnoloških procesa) vertikala Mplus preuzela 51 posto udjela u BPTO diviziji južnoafričke PLP Grupe, što je prva akvizicija grupe u Africi. Navodi se to u objavi Bosqara na stranicama Zagrebačke burze.

U sklopu akvizicije, Mplus će ojačati prisutnost u Južnoj Africi, Namibiji i Mauricijusu, a vlasnik i vodstvo PLP grupe ostat će aktivno uključeni u operacije kompanije.

- Ova transakcija predstavlja važnu prekretnicu u našoj strategiji širenja u Africi. Afrika se afirmira kao atraktivna BPTO destinacija, nudeći jedinstvenu kombinaciju razvijenih višejezičnih kompetencija, skalabilne radne snage i troškovno učinkovitih modela isporuke, koji zadovoljavaju rastuće potrebe naših globalnih klijenata - rekao je Tomislav Glavaš, izvršni direktor Mplusa i član Uprave Bosqara, holding tvrtke Bosqar Invest grupe.

Afrika kao nova BPTO destinacija za Bosqar Invest

Kako je istaknuto u objavi Bosqara, afrički kontinent omogućuje pružanje stručnih CX i BPTO usluga, zahvaljujući sve brojnijem kadru stručnjaka koji govore engleski i druge jezike, a pomaže i sve razvijenija digitalna infrastruktura i povoljno vremensko usklađenje s Europom.

- Veselimo se što krećemo u partnerstvo s Mplusom, dokazanom BPTO platformom s jakim operativnim rezultatima. Iskustvo Mplusa u izgradnji i skaliranju visokoučinkovitih BPTO operacija, u kombinaciji s njihovom strateškom vizijom i sposobnostima implementacije, čini ih idealnim partnerom za podršku sljedećoj fazi rasta PLP-a – citirao je Bosqar u svojoj objavi Leightona Curda, osnivača i izvršnog direktora PLP-a.

PLP Grupa osnovana je 1992. godine, ima oko 950 zaposlenika i prihode od 13,5 milijuna eura, a svoje usluge pruža klijentima iz sektora zdravstva, fintech-a, e-trgovine, maloprodaje, savjetovanja i FMCG-a, i to u Africi, SAD-u i Europi.

Mlinar, Panvita i apetiti Bosqara u prehrambenom sektoru

Bosqar Invest se u svojoj objavi opisao kao europski lider u BPTO, Food i HR industrijama, upravlja portfeljem s oko 18.000 zaposlenika u 23 države. U njegovom okrilju su brendovi Mplus, Mlinar, GRAIA, Future Food, Panvita, Manpower SEE i Workplace). Akviziciju Mlinara Bosqar grupa dovršila je srpnju 2025. godine, a potom je do kraja godine osigurala ulaganja EBRD-a u Mlinar. Prethodno je Bosqar u 2024. godini preuzeo i Panvita grupu.

Ulazak Bosqara u prehrambenu industriju nije prošao nezapaženo u domaćoj javnosti. Nakon što je Stjepan Orešković ispred Bosqara krajem prošle godine u medijima najavio da im je prehrambeni sektor i dalje interesantan, spekuliralo se da je Bosqar najveći kandidat za preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove.