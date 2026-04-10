Stečaj prijeti Itas Prvomajskoj

Radnik pokrenuo postupak zbog neisplaćenih plaća, a tvrtka se suočava s gašenjem proizvodnje i dugovima

Trgovački sud u Varaždinu zaprimio je prijedlog za otvaranje stečaja Itas Prvomajske u Ivancu, jedine tvornice alatnih strojeva u Hrvatskoj koja je radila po modelu radničkog upravljanja, a prijedlog je podnio radnik te tvornice zbog nešto manje od 3500 eura duga za neisplaćene plaće.

U prijedlogu radnika Branka Kišičeka navodi se da mu Itas Prvomajska nije isplatila neto plaće i naknade za prosinac 2025., kao i za siječanj i veljaču ove godine što je i osnova njegove tražbine i stečajni razlog jer je time, kako se navodi, nastupila nesposobnost za plaćanje poslodavca. S druge strane, u prijedlogu se navodi i da mu je, zbog blokade poslovnog računa poslodavca, Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) isplatila pomoć u visini minimalne plaće za lanjski prosinac 2025. od 740 eura, te nešto više od 790 eura za siječanj.

- Činjenica kako je Agencija vjerovniku (zaposleniku) isplatila minimalnu plaću za prosinac i siječanj ne utječe na postojanje stečajnoga razloga, jer dužnik (poslodavac) nije podmirio iznose dospjelih plaća iz svojih sredstava, već je dio dospjelih plaća isplatila Agencija za osiguranje radničkih tražbina - navodi se u tom dopisu radnika.

Prijedlog za otvaranje stečaja uslijedio je nakon što je proizvodnja u Itas Prvomajskoj bila zaustavljena jer im je HEP zbog dugovanja isključio struju. Problemi te tvrtke, prema pisanju net.hr, započeli su 2023. kada je industrijsko dvorište i proizvodnu halu na javnoj dražbi za 1,4 milijuna eura preuzela agencija za naplatu potraživanja H-Abduco. Prema tvrdnjama iz te tvrtke, Itas Prvomajskoj omogućili su nastavak proizvodnje do rujna 2025. putem ugovora o zakupu.

Nakon isteka tog razdoblja, tvrde u H-Abducu, Itas Prvomajska ostala je u prostoru bez pravne osnove i bez podmirenja dugovanja. Iz H-Abduca, za RTL Danas, poručili su kako su u više navrata pokušali postići dogovor o podmirenju duga, sklapanju novog ugovora o zakupu ili čak mogućoj prodaji nekretnine, uz spremnost na dodatna ulaganja u infrastrukturu.

No, dogovor nije postignut, a dugovanja nisu podmirena. Izvršni direktor Itas Prvomajske Dragutin Varga odbacio je takve navode ističući da je tvrtka već uplatila 230.000 eura, a najavio je i pravnu bitku.

- Neću stati. Ići ću prijaviti Uskoku i svim institucijama, neka se država time bavi, a ne da radnicima gasi struju i ostavlja ih bez posla. To je sramota - kazao je Varga za RTL Danas.

Itas Prvomajska bila je jedina hrvatska tvrtka koja je od 1960-ih proizvodila alatne strojeve, a ujedno i posljednja s radničkim upravljanjem. Najveći dio proizvodnje izvozio se u Njemačku, a tvrtka je nekad zapošljavala oko 120 radnika, a u trenutku gašenja ostalo ih je oko šezdeset.