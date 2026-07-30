Končar osigurao 320 milijuna eura za povijesni investicijski ciklus

Uz podršku EBRD-a, IFC-a i domaćih banaka te vlastita sredstva, domaći div pokreće ulaganja ukupno vrijedna 370 milijuna eura.

Grupa Končar potpisala je s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), Privrednom bankom Zagreb i Zagrebačkom bankom ugovor o projektnom kreditiranju vrijedan 320 milijuna eura.

Kredit će, zajedno s 50 milijuna eura vlastitih sredstava Končara, omogućiti financiranje investicijskog projekta ukupne vrijednosti 370 milijuna eura. Ulaganja će biti usmjerena u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, razvoj novih tehnologija te povećanje proizvodnje ključne elektroenergetske opreme i infrastrukture.

EBRD i IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u kreditnom aranžmanu sudjeluju s po 120 milijuna eura, dok su PBZ i Zagrebačka banka osigurali po 40 milijuna eura. U ugovoru sudjeluje i Dalekovod, član Grupe Končar, kojem će u sklopu kreditnog aranžmana biti dostupno do 81,5 milijuna eura za provedbu planiranih investicijskih projekata.

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak i član Uprave Mario Radaković, direktor EBRD-a za Srednju Europu Miljan Ždrale, regionalna direktorica IFC-a za Europu Ines Rocha, savjetnik predsjednika Uprave PBZ-a Paolo Musso i članica Uprave Zagrebačke banke Aleksandra Rašić.

- Povjerenje koje su nam iskazale međunarodne razvojne institucije i vodeće hrvatske banke potvrda je snage Končara kao industrijskog i tehnološkog partnera te njegove sve važnije uloge u europskoj energetskoj tranziciji. Ova podrška stvara kvalitetan temelj za realizaciju investicija koje će obilježiti sljedeću etapu razvoja - izjavio je Kolak.

U tri godine 550 milijuna eura ulaganja

Investicijski projekti obuhvaćeni novim financijskim aranžmanom dio su najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti Končara. Grupa tijekom sljedeće tri godine planira uložiti ukupno 550 milijuna eura u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, razvoj tehnologija i povećanje tehnoloških sposobnosti.

Povećanje ulaganja povezano je sa snažnim rastom potražnje za elektroenergetskom infrastrukturom u Europi, osobito opremom potrebnom za obnovu i proširenje prijenosnih i distribucijskih mreža.

Kada se planiranim ulaganjima pridodaju i investicije u povećanje kapaciteta za proizvodnju energetskih transformatora, koje Končar provodi sa strateškim partnerom Siemens Energyjem, ukupna vrijednost investicijskog ciklusa premašuje 800 milijuna eura.

Končar očekuje da će proširenjem kapaciteta odgovoriti na rastuće potrebe europskog energetskog sektora, koji istodobno mora obnoviti zastarjelu mrežnu infrastrukturu, priključiti nove obnovljive izvore energije i osigurati stabilnost elektroenergetskog sustava.

Končar je danas objavio i da je u prvoj polovici 2026. ostvario 724,9 milijuna eura prihoda od prodaje i 171,4 milijuna eura neto dobiti, 32,6 posto više nego godinu prije. Knjiga narudžbi dosegnula je rekordnih 2,94 milijarde eura, pri čemu su samo u prvih šest mjeseci ugovoreni novi poslovi vrijedni više od milijardu eura.