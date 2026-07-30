HPB kreditira HAC s 2,13 milijardi eura u najvećem poslu u povijesti

Kredit refinancira stari zajam i financira nove dionice A1 i A7, učvršćujući HPB kao ključnog partnera države
Hrvatska poštanska banka (HPB) potpisala je svoj najveći pojedinačni kreditni posao u korporativnoj povijesti. S Hrvatskim autocestama potpisan je ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu do 2,13 milijardi eura, čime preuzima refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine te osigurava dodatna sredstva za nastavak izgradnje hrvatske autocestovne mreže. Za transakciju je Vlada Republike Hrvatske dala stopostotno državno jamstvo, stoji u priopćenju.
Ukupan iznos kredita podijeljen je u dvije tranše: Tranša A, u iznosu od 1,53 milijarde eura, koristi se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine, dok se Tranša B, u iznosu od 600 milijuna eura, usmjerava u financiranje novih kapitalnih ulaganja, među kojima je i izgradnja dionica autoceste A1 (Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik) i autoceste A7 (Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva).
Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a, izjavio je kako ovim ugovorom Banka potvrđuje ulogu pouzdanog financijskog partnera Republike Hrvatske u financiranju strateške infrastrukture te kako su povoljniji uvjeti refinanciranja rezultat snažne pozicije Banke, njezinog opredjeljenja za podršku ključnim nacionalnim projektima i ispunjenja misije stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj.
Posao dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je HPB uspješno izdao svoju prvu međunarodnu obveznicu vrijednu 150 milijuna eura
i uvrstio je na Luksemburšku burzu, čime je ojačao kapitalnu strukturu i proširio bazu međunarodnih investitora. Istodobno je banka dobila i odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za preuzimanje Croatia banke
, dok se još čeka regulatorno odobrenje Europske središnje banke.
Najnoviji polugodišnji rezultati
pokazali su da HPB nastavlja stabilno poslovati unatoč okruženju nižih kamatnih stopa. U prvom polugodištu 2026. HPB Grupa ostvarila je neto dobit od 36,4 milijuna eura, što je na razini lanjskog rezultata.