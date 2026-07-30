Span nastavio međunarodno širenje i osnovao tvrtku u Albaniji

Kako su rekli, albansko tržište ima potencijal za daljnji razvoj poslovanja te su trenutno u početnoj fazi uspostave lokalne prisutnosti

Domaća IT tvrtka Span osnovala je podružnicu u Albaniji. Kako je objavljeno na Zagrebačkoj burzi, 24. srpnja registrirana je tvrtka Span Albania SHPK sa sjedištem u Tirani. Jedina hrvatska tehnološka kompanija kojom se trguje na Zagrebačkoj burzi proteklih godina rapidno se širila u inozemstvo. Prošle su godine objavili širenje u Poljsku, a osim toga posluju i u Nizozemskoj, Kazahstanu, Sloveniji, Ukrajini, Azerbajdžanu, Moldaviji, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Njemačkoj, Estoniji, Gruziji i Švicarskoj.

- Otvaranje podružnice u Albaniji dio je Spanove dugoročne strategije međunarodnog širenja i jačanja prisutnosti na tržištima jugoistočne Europe. Smatramo da albansko tržište ima potencijal za daljnji razvoj poslovanja, no trenutno smo u početnoj fazi uspostave lokalne prisutnosti. Zbog toga još ne možemo govoriti o konkretnim očekivanjima ni planiranom broju zaposlenih, jer će oni ovisiti o dinamici razvoja poslovanja na tom tržištu - kratko su prokomentirali za Lider iz Spana.

Ova je domaća tehnološka kompanija u prošloj godini ukupno uprihodila čak 152,23 milijuna eura što je povećanje od 35 posto u odnosu na 2024., a poslovali su i s neto dobiti od 6,26 milijuna što je 127,20 posto više nego godinu ranije.

Ranije ove godine Span Grupa predstavila je i svoju novu tvrtku Span Evolve kojom ulazi u područje poslovnih aplikacija. Tvrtka je osnovana prošle godine, no krajem svibnja prvi puta je službeno predstavljena javnosti. Kako su tada rekli. Span Evolve će se u okviru Span Grupe fokusirati na podršku organizacijama koje žele modernizirati i digitalizirati svoje poslovanje, unaprijediti i podići efikasnost procesa te osigurati digitalne temelje za daljnji rast, otpornost i upravljanje kompleksnošću.