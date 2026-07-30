Vlada donijela novu Uredbu: Naknade za legalizaciju skuplje 2,25 puta

Usvajanjem Uredbe omogućen je nastavak rješavanja zahtjeva, a iznosi naknada prilagođeni su uvođenju eura i novim tržišnim uvjetima

Vlada je danas donijela novu Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, kojom se naknade za legalizaciju povećavaju 2,25 puta u odnosu na dosadašnji cjenik. Time je lokalnim jedinicama omogućen nastavak rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada izgrađenih do 21. lipnja 2011.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave u Narodnim novinama, a njome se visina i način obračuna naknade te uvjeti plaćanja usklađuju s izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje su stupile na snagu 16. svibnja 2026.

Tim je izmjenama trajno ukinut krajnji rok za podnošenje zahtjeva, pa ih vlasnici mogu predati kada ispune potrebne pravne i financijske uvjete. Ključni vremenski presjek ipak ostaje nepromijenjen: ozakoniti se mogu samo zgrade izgrađene ili rekonstruirane do 21. lipnja 2011. koje su evidentirane na tadašnjoj digitalnoj ortofoto karti.

Budući da su vlasnici bespravnih objekata prije donošenja rješenja dužni platiti naknadu u cijelosti ili njezinu prvu ratu, Vlada je morala prilagoditi iznose koji se nisu mijenjali od 2012. godine. Novi su iznosi utvrđeni zbog promijenjenih gospodarskih okolnosti, kretanja na tržištu nekretnina i uvođenja eura kao službene valute, a svi su iskazani u eurima.

Postavke i logika obračuna ostale su nepromijenjene u odnosu na model koji smo ranije analizirali dok je nova Uredba bila u javnom savjetovanju. Najveći financijski teret i dalje snose investitori na najosjetljivijim lokacijama, osobito u zaštićenom obalnom pojasu do 100 metara od mora, za koji vrijedi koeficijent lokacije 7,00, te graditelji objekata velikog volumena, na koje se primjenjuju progresivni cjenovni razredi. Za jednokratno plaćanje u roku od 30 dana i dalje se odobrava popust od 25 posto, dok je za iznose veće od 500 eura omogućena obročna otplata do pet godina.

Donošenjem Uredbe zaokružen je novi zakonodavni okvir čije smo ključne točke već detaljno raščlanili. Cijeli se postupak sada provodi digitalno putem sustava eDozvola, uz obveznu dostavu izjave inženjera o statičkoj sigurnosti objekta, dok se 40 posto prikupljenih naknada namjenski usmjerava u državni proračun za projekte priuštivog stanovanja i održavanje komunalne infrastrukture.