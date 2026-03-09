Benzin od sutra skuplji za četiri, a dizel za sedam centi po litri

Ponovna regulacija cijena uvodi se nakon što su cijene nafte znatno porasle zbog napada SAD-a i Izraela na Iran

Vlada je na sjednici u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju najviših maloprodajnih cijena goriva te će od utorka 10. ožujka pa u iduća dva tjedna osnovni benzin biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri.

Ponovna regulacija cijena uvodi se nakon što su cijene nafte znatno porasle zbog napada SAD-a i Izraela na Iran.

Prema novim, reguliranim cijenama, benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana koštat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura, rekao je premijer Andrej Plenković.

Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 89 centi, što je devet centi više nego sada, a cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.

Nova cijena plina za boce od sutra je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sada te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.

Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sada i 20 centi više nego bez regulacije, rekao je Plenković.

Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju, mijenja se visina trošarine za dizelsko gorivo, na 386,13 eura za tisuću litara. Vlada tako snižava visinu trošarine za najprodavaniji energent dizelsko gorivo, za razdoblje od 10. ožujka do 23. ožujka 2026., i to za 20 eura na tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,02 eura po litri dizelskog goriva.

Uredba je na snazi od 10. ožujka do 23. ožujka te se za vrijeme njezinog važenja očekuje smanjenje prihoda državnog proračuna od trošarine na energente u iznosu od 1.95 milijuna eura.

Vlada je cijene goriva već regulirala i to tijekom tri godine - do prošlogodišnjeg srpnja, kako bi ublažila cjenovni pritisak na građane i gospodarstvo izazvan rastom cijena zbog rata u Ukrajini.

Plenković: sigurnost opskrbe i priuštivije cijene

Premijer Andrej Plenković istaknuo je dva cilja u pogledu energije, a to su sigurnost opskrbe energentima i priuštivije cijene za građane i za gospodarstvo.​​​​​​​

Cijene nafte skočile su u ponedjeljak rano ujutro više od 25 posto, na najviše razine od srpnja 2022., jer je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, što je izazvalo smanjenje proizvodnje na tom području.

Na američkom je tržištu cijena barela nafte oko 3,30 sati iznosila 116,15 dolara, oko 28 posto više nego u petak navečer. Cijena nafte na londonskom tržištu skočila je, pak, 25,5 posto, na 116,35 dolara.

Tako je nastavljen snažan rast cijena 'crnog zlata' nakon što je prošloga tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, što je bio njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.

Na londonskom je tržištu, pak, prošloga tjedna cijena barela porasla oko 28 posto, najviše od 2020. godine.

Snažan skok cijena nafte uslijedio je nakon napada SAD-a i Izraela na Iran prije tjedan dana, što je dovelo do eskalacije krize na Bliskom istoku. Zbog toga se nafta ne može izvoziti kroz Hormuški tjesnac, kroz koji inače svakoga dana prolazi oko 20 milijuna barela ili oko 20 posto globalne potrošnje nafte.

Šušnjar: Moguć nastavak mjera i nakon 1. travnja

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je nakon sjednice vlade na kojoj je ponovno uvedena regulacija najviših maloprodajnih cijena goriva, da vlada na taj način štiti kućanstva, građane i gospodarstvo.

Ovo su intervencije koje drastično štite kućanstva, građane i gospodarstvo, rekao je Šušnjar. Dodao je pritom da se, na primjer, rast cijene od 24 eurocenta za dizel neće dogoditi, nego će to gorivo poskupjeti sedam eurocenti, što rast cijene čini priuštivim.

Vlada prema njegovim riječima ograničava cijene goriva po sličnom modelu kako je to već činila do srpnje prošlog godine.

- Cijene nafte rastu, ali još više od cijene nafte na svjetskim tržištima rastu cijene dizela te je struktura intervencije ovoga puta bila nešto malo drugačija, moderirana i odmjerena - rekao je Šušnjar.

Dodao je da vlada stoga prevenira rast cijene dizela koji bi bio najveći te, kada bi se cijena formirala slobodno, on bi poskupio za 24 eurocentra, a uz vladinu intervenciju rast će sedam eurocenti.

- Tako ćemo i za 15 dana, kada ponovno budemo donosili uredbu, ukoliko bude potrebe odmjeriti sve parametre koji budu tada na snazi i kako budu diktirale burze, pa ćemo na taj način strukturirati i cijene drugih derivata - najavio je.

Što se tiče plavog dizela, rekao je da je vladin manevarski prostor tu nešto uži, s obzirom da država nema trošarine pa može intervenirati samo u premiju i maržu energetskih subjekata koji opskrbljuju tržište.

I dalje ćemo voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo dovoljno derivata za tržište i da cijene budu priuštive, rekao je Šušnjar, napominjući da je u nekim susjednim zemljama došlo do poremećaja i nestašice.

Na pitanje o očekivanjima kretanja cijena nafte, odgovorio je da je to teško predvidjeti i da će vlada reagirati bude li potrebno te da joj je na raspolaganju još niz mjera. Kaže i da su dobavljači na ponovnu regulaciju prihvatili dobro, bez negativnih reakcija.

Što se tiče mogućeg proljetnog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu, s obzirom na rast cijena energije, odgovorio je da bi se mjere, unatoč prvotnoj ideji o izlasku iz njih, mogle nastaviti, o čemu se još razgovara.

Trenutačno se, kako je rekao, analiziraju cijene energenata koji dominantno utječu na cijene energije, pa je moguć nastavak mjera i nakon 1. travnja.