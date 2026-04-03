Apsurdne sudske odluke: Kad je riječ komunalnog redara jača od slova zakona

Sudska praksa u Hrvatskoj sve češće odstupa od zakona, stvarajući pravnu nesigurnost i neujednačene odluke u sličnim slučajevima

Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik

Problem hrvatskoga zakonodavstva nisu zakoni, već osobe koje te zakone tumače i provode protivno njihovome cilju i suprotno svakoj logici. Posljedica su toga sudske odluke koje grubo povređuju prava drugih osoba pa i javni interes. I to bez ikakvih posljedica za one koji takve odluke donose. Zbog toga se, nažalost, stvara i različita sudska praksa koja je samo poticaj za stvaranje sličnih situacija, a zbog čega je već i pravilo egzistiranje različitih sudskih odluka za iste ili slične situacije.