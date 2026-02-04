Crikvenički Jadran izdaje komercijalne zapise od 10 milijuna eura

Jadran je komercijalne zapise najavio 23. siječnja kada su objavili i da će se prikupljeni kapital koristiti za poboljšanje likvidnosti

Crikvenički hotelijer Jadran izdaje komercijalne zapise u ukupnom nominalnom iznosu od 10 milijuna eura s dospijećem od 273 dana. Izdanje je namijenjeno isključivo kvalificiranim ulagateljima, a kao agent izdanja angažirana je Privredna banka Zagreb (PBZ) Izdanje je planirano za 6. veljače dok je dospijeće planirano za 6. studenog.

Prema objavljenim uvjetima, očekivani prinos do dospijeća kreće se između 10,5 i 11,5 posto, a sastoji se od referentne kamatne stope od 2,6 posto, vezane uz prinos trezorskih zapisa Ministarstva financija, te premije rizika izdavatelja u rasponu od 7,9 do 8,9 posto. Nominalni iznos pojedinačnog zapisa iznosi jedan euro, a otplata glavnice predviđena je jednokratno, po dospijeću

Upis komercijalnih zapisa traje danas do 15 sati, a konačni iznos izdanja ovisit će o interesu ulagatelja pri čemu tvrtka zadržava diskrecijsko pravo odlučivanja o alokaciji u slučaju prevelike potražnje.

Jadran za ovo izdanje nije bio obvezan objaviti prospekt, već je, sukladno zakonskim izuzećima, objavio informacijski memorandum, u kojem su detaljno navedeni uvjeti izdanja, rizici ulaganja te financijske informacije relevantne za donošenje investicijskih odluka. Tvrtka ističe da su isključivo informacije iz memoranduma mjerodavne za potencijalne ulagatelje. Komercijalnim zapisima moći će se trgovati nakon izdanja i očekivanog uvrštenja na Zagrebačku burzu tijekom veljače.

Izdanje komercijalnih zapisa dolazi u trenutku upravljačke promjene u kompaniji. Naime, kako smo nedavno pisali u Lideru, Jadranova predsjednica Uprave Zrinka Bokulić podnijela je ostavku koja stupa na snagu 8. ožujka, a tko će ju zamijeniti na toj funkciji još uvijek nije objavljeno iz kompanije.

Inače, Jadran je ovo izdanje komercijalnih zapisa najavio 23. siječnja kada su objavili i da će se prikupljeni kapital koristiti za poboljšanje likvidnosti kompanije budući da tvrtka 'na temelju provedenih analiza u narednim mjesecima očekuje manjak likvidnosti'.