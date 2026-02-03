Zrinka Bokulić iz Jadrana prešla u Liburnia Riviera Hotele

Bokulić će na novu funkciju stupiti 9. ožujka umjesto Davora Štampalije koji ostaje član Uprave Liburnia Riviera Hotela

Zrinka Bokulić imenovana je predsjednicom Uprave opatijskih Liburnia Riviera Hotela umjesto Davora Štampalije te će na novu funkciju stupiti 9. ožujka. Ipak, Davor Štampalija i dalje ostaje član Uprave te nastavlja zastupati tvrtku zajedno s novom predsjednicom.

Bokulić na novu funkciju dolazi s pozicije predsjednice Uprave crikveničkog Jadrana. Lider je još prošlog tjedna objavio da je Zrinki Bokulić samo pet mjeseci bilo dovoljno da se zahvali na povjerenju Nadzornom odboru tog hotelijera te dostavi svoju ostavku na poziciju predsjednice Uprave.

Bokulić je u svojoj karijeri kao predsjednica ili članica uprave upravljala s desetak hotela u više hotelijerskih kompanija duž Jadrana, a najdulje je (od 2022. do 2024.) bila na čelu grupacije Aminess.

Jadran je sve do 2018. bio u pretežitom vlasništvu države, koja nije znala što bi s njim trebalo učiniti kako bi se izvukao iz financijskih teškoća, a očito je da se situacija nije bitno promijenila ni nakon što su njegovi većinski vlasnici postali mirovinski fondovi, PBZ CO i Erste Plavi. Posljednjih nekoliko godina, naime, Jadran je prošao kroz više promjena na čelu Uprave, usporedno su se tražili strateški partner (od čega se prije godinu dana odustalo, i to nakon što su neki interesenti već došli do trenutka kad su trebali obaviti dubinsko snimanje) i druga rješenja za ulaganja u obnovu portfelja. Zrinka Bokulić na čelo Jadrana dovedena je 1. rujna prošle godine.

Svoju je ulogu u Jadranu na LinkedInu opisala kao 'veliku profesionalnu odgovornost i priliku da zajedno s cijelim timom usmjerimo kompaniju prema rastu, jačanju tržišne pozicije te ostvarivanju održive vrijednosti za dioničare, zaposlenike i širu zajednicu'. Ipak, svoje će menadžerske sposobnosti sada oštriti u Liburniji.