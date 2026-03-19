Dalekovod dobio četiri projekta od gotovo 30 milijuna eura u Švedskoj

Hrvatska tvrtka predvodi projekte 400 kV dalekovoda i učvršćuje poziciju na skandinavskom tržištu uz snažan rast prihoda

Dalekovod, član grupe Končar, nastavlja nizati poslovne uspjehe na skandinavskom tržištu kroz svoje društvo Dalekovod-Projekt.

Kako stoji u objavi kompanije na Zagrebačkoj burzi, švedski operator prijenosnog sustava električne energije Svenska kraftnät odabrao je, nakon provedenog evaluacijskog postupka, ponude hrvatske tvrtke za izradu projektne dokumentacije za četiri velika projekta 400 kV dalekovoda.

Projekti će se realizirati u okviru zajednice ponuditelja Dalekovod – Projekt/Tyrens, u kojoj je hrvatska strana kroz Dalekovod-Projekt vodeći član. Ukupna vrijednost ugovora za projekte Stora Luleälven, Hall–Hedenlunda, Njutånger–Mehedeby i Skåne Syd, svaki 400kV, iznosi 29,41 milijuna eura.

Opseg posla je sveobuhvatan te uključuje izradu studija izvedivosti, idejnih i izvedbenih projekata, tehničku podršku tijekom same izgradnje te izradu završne dokumentacije, a predviđeni rokovi završetka protežu se od 2027. do 2038. godine.

- Dalekovod-Projekt ovim ugovorima nastavlja jačati svoju prisutnost na skandinavskom tržištu te dugogodišnju suradnju s investitorom Svenska kraftnät na razvoju prijenosne elektroenergetske infrastrukture - stoji u objavi Dalekovoda na ZSE.

Slavko Pavić, član Uprave Dalekovod-Projekta, istaknuo je kako novi ugovori predstavljaju važan strateški iskorak za kompaniju.

- Na nove poslove gledamo kao na dodatnu potvrdu kvalitete našeg rada, stručnosti naših timova i zahvalni smo na povjerenju koje nam je investitor, Svenska kraftnät, povjerio. Riječ je o zaista velikim i značajnim projektima, koji pružaju priliku da još jednom dokažemo da je Dalekovod-Projekt pouzdan partner u projektiranju i modernizaciji elektroenergetske mreže budućnosti - rekao je Pavić.

Slavko Pavić, Dalekovod

Dugogodišnji projekti na sjeveru Europe

Podsjetimo, ovo je već drugi značajan posao koji je Dalekovod u kratkom razdoblju osigurao kod istog investitora. U listopadu prošle godine Svenska kraftnät povjerila je Dalekovodu projekt vrijedan više od 100 milijuna eura. Taj se ugovor odnosi na izgradnju 400 kilovoltnog dalekovoda na dionici Odensala – Kappetorp u okolici Stockholma, ukupne duljine 36 kilometara.

Realizacija tog projekta uključuje zahtjevnu demontažu postojećeg voda i izgradnju nove infrastrukture, a planirana je u razdoblju od 2026. do početka 2030. godine.

Međutim, Dalekovod-Projekt sudjeluje i u jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata energetske tranzicije u Švedskoj – projektiranju i izgradnji dva nova 400 kilovoltna dalekovoda i rekonstrukciji jednog postojećeg 400 kilovoltnog dalekovoda u koridoru duljine 460 kilometara između Karlstada i Östersunda. Taj megaprojekt, poznat kao Karlstadbenet, vrijedan je 62 milijuna eura, investitor je također Svenska kraftnät, a trajat će više od deset godina.

Snažni poslovni rezultati i rast prihoda

Kontinuirano dobivanje novih poslova odražava se i na financijsku sliku cijele grupacije. Kako smo ranije ove godine izvijestili u Lideru, Dalekovod Grupa je u prošloj godini ostvarila 280,2 milijuna eura prihoda, što predstavlja snažan rast od čak 43 posto u odnosu na 2024. godinu.

Sama matična kompanija Dalekovod d.d. lani je zabilježila 212,8 milijuna eura prihoda, što je 54 posto više nego u prethodnoj godini.

Iz uprave su tim povodom istaknuli kako je nastavljeno dinamično ugovaranje, zbog čega knjiga ugovora iznosi respektabilnih 414 milijuna eura. Naglašeno je i da je Dalekovod na natječajima u Švedskoj izabran prvenstveno zbog procjene investitora da jedini od ponuđača može izvesti ovaj izuzetno zahtjevan projekt u zadanom roku i kvaliteti.

Osim toga, grupa trenutno gradi 34 velika dalekovoda, od čega četiri u Norveškoj, pet u Švedskoj, tri u regiji, četiri u Njemačkoj, 18 u Hrvatskoj, uz još pet manjih projekta u Hrvatskoj.

Također, Dalekovod gradi i deset trafostanica u Europi i to dva u Hrvatskoj, četiri u Makedoniji, te po jednu u Ukrajini, Albaniji, Njemačkoj i Bugarskoj.

Naposljetku, angažman na tri aktivna infrastrukturna projekta, od kojih je jedan željeznički projekt Dugo Selo – Križevci, donio je Dalekovodu lani gotovo 50 posto više prihoda, ukupno 40 milijuna eura.

Snažniji iskorak na međunarodnom tržištu Uprava tvrtke obrazlaže diversifikacijom poslovanja prema sagledivim rizicima poslovanja, ali i nedostatkom značajnijih investicija u elektroenergetskom sektoru domaćeg tržišta koje im je i dalje u primarnom fokusu.

Cijena dionice Dalekovoda na Zagrebačkoj burzi na dan 19. ožujka 2026. do 09:57 bila je u minusu 0,41 posto, na 9,68 eura.