Dalekovod Grupa u 2025.: prihodi narasli na 280 milijuna eura

Grupa je u 2025. povećala prihode, dobit i podebljala knjigu ugovora, uz rast angažmana u Europi i dobro poslovanje Dalekovoda d. d.

Dalekovod Grupa u prošloj je godini ostvarila 280,2 milijuna eura prihoda, što je rezultat za čak 43 posto veći u odnosu na 2024. godinu. Sama kompanija Dalekovod, koja je okosnica Grupe, lani je imala 212,8 milijuna eura prihoda, odnosno 54 posto više nego u prethodnoj godini. Navodi se to u nerevidiranom financijskom izvještaju Grupe za 2025. godinu, objavljenom danas na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

- Profitabilnost i efikasnost poslovanja je poboljšana uslijed bolje koordinacije i suradnje što je rezultiralo visokom iskorištenosti kapaciteta, proces nabave je također efikasan, a nastavilo se i s ulaganjima u ključne materijalne resurse; posljedično normalizirana EBITDA je povećana za 6 milijuna eura i iznosi 19 milijuna eura, a dobit razdoblja 11,7 milijuna eura – konstatirala je Dalekovod Grupa u navedenom izvješću.

34 dalekovoda i 10 trafostanica: projekti od Hrvatske do Ukrajine

Normalizirana EBITDA marža Grupe, navodi se u izvještaju, iznosila je 19 milijuna eura, a porasla je na 6,8 posto sa 6,4 posto u 2024. godini, dok na razini tvrtke iznosi 16,3 milijuna eura. Neto dobit cijele Grupe u 2025. godini iznosi 11,7 milijuna eura, a same tvrtke Dalekovod 11,8 milijuna eura.

- Nastavili smo sa dinamičnim ugovaranjem te Knjiga ugovora iznosi respektabilinih 414 milijuna eura. Posebno ističemo ugovor sklopljen sa Svenska kraftnätom, operaterom prijenosnog sustava u Švedskoj, u iznosu 103 milijuna eura za izgradnju 400 kV dalekovoda na dionici Odensala – Kappetorp u okolici Stockholma, u ukupnoj duljini 36 kilometara. Dalekovod d.d. je izabran na ovom natječaju prvenstveno zbog ocjene da jedini od ponuđača može izvesti ovaj izuzetno zahtjevan projekt u zadanom roku i kvaliteti – navedeno je u izvješću.

Segmenti izgradnje dalekovoda i infrastrukture najvažniji su za ovu Grupu. U navedenom izvješću ističe se da je grupa trenutno na 34 velika projekta gradnje dalekovoda, od čega 4 u Norveškoj, 5 u Švedskoj, 3 u regiji, 4 u Njemačkoj te 18 u Hrvatskoj, te još 5 manjih projekta u Hrvatskoj. Također, Dalekovod gradi i 10 trafostanica u Europi i to 2 u Hrvatskoj, 4 u Makedoniji, te po jednu u Ukrajini, Albaniji, 1 Njemačkoj i Bugarskoj. Angažman na tri aktivna infrastrukturna projekta, od kojih je jedan željeznički projekt Dugo Selo – Križevci, donio je Dalekovodu lani gotovo 50 posto više prihoda, ukupno 40 milijuna eura.

Uloga Dalekovoda Mostar i Ljubljane u inozemnom rastu

Inozemna društva Grupe – Dalekovod Mostar i Dalekovod Ljubljana – također dobro posluju. Dalekovod Mostar ostvario je prihode od 26 milijuna eura, a ljubljanska tvrtka od 16,3, pri čemu skoro polovica dolazi od projekta dvosistemskog dalekovoda Hudo – Kočevje.

- Nastavak ovakvih pozitivnih trendova očekuje se i u narednom razdoblju zbog činjenice da postoji značajna potreba ulaganja i u energetsku i u prometnu infrastrukturu te ukupnu elektrifikaciju u Europi. Neovisno o tržištu na kojem djelujemo, dinamika realizacije ovisi o pripremljenosti projekata, prvenstveno s aspekta pripremljenosti izvedbenih projekata, izdanih građevinskih i okolišnih dozvola, pribavljivosti ključnih materijala i sirovina. Na svim tržištima primjećujemo potrebu da se ove okolnosti adresiraju te pronađu načini da se skrati rok od ideje do završetka realizacije, što uključuje i angažman nadležnih ministarstava i regulatora. Nestabilne geostrateške i ekonomske okolnosti također pozivaju na dodatni oprez – navela je Dalekovod Grupa u godišnjem izvještaju.

Svjesni rizika koje prate, u Grupi su napomenuli da nastavljaju povećavati kapacitete za izvođenje i proizvodnju opreme.