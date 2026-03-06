U Osijeku održana 4. sjednica Odbora za praćenje uz obilazak projekata PP Orahovice

Tijekom obilaska proizvodnog pogona za preradu ribe i ribnjaka Grudnjak, članovi Odbora iskazali su veliko zadovoljstvo viđenim, istaknuvši visoku razinu organizacije, tehnološke opremljenosti i jasno definiranu razvojnu strategiju društva

Dana 04. ožujka 2026. godine u Osijeku je održana 4. sjednica Odbora za praćenje Programa za ribarstvo i akvakulturu RH 2021. – 2027. Članovi Odbora za praćenje su predstavnici tijela državne i javne uprave, predstavnici tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarski i socijalni partneri, znanstvena zajednica i predstavnici civilnog društva te, uz navedene partnere na nacionalnoj razini, predstavnici Europske komisije.

Kako bi članovima Odbora, uključujući i predstavnike Europske komisije, predstavili primjere financijskih operacija kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. te Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027., organiziran je posjet ulaganjima PP Orahovice koji su financirani kroz navedene programe, a u okviru kojeg su članovi Odbora imali priliku pogledati proizvodni pogon za preradu ribe i ribnjak Grudnjak.

Tijekom obilaska proizvodnog pogona za preradu ribe i ribnjaka Grudnjak, članovi Odbora iskazali su veliko zadovoljstvo viđenim, istaknuvši visoku razinu organizacije, tehnološke opremljenosti i jasno definiranu razvojnu strategiju društva. Posebno je naglašena važnost sustavnog i odgovornog korištenja sredstava Europske unije, kao i vidljivost potpore fondova kroz realizirane projekte. Ocijenili su kako realizirana ulaganja predstavljaju primjer dobre prakse u provedbi programa te potvrđuju značaj europskih sredstava za razvoj sektora ribarstva i akvakulture. Članovi Odbora naglasili su i važnost komunikacije i informiranja javnosti o ulozi europskih fondova, ističući kako transparentnost i vidljivost doprinose boljem razumijevanju koristi koje proizlaze iz europskih ulaganja.