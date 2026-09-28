DHL Express od 1. siječnja 2027. povećava cijene za 5,2 posto

DHL Express svake godine prilagođava cijene uzimajući u obzir inflacijske pritiske, tečajne oscilacije i kretanje troškova specifičnih za industriju

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj međunarodnih ekspresnih usluga, danas je najavio prilagodbu cijena koja stupa na snagu 1. siječnja 2027. Prosječno povećanje u Hrvatskoj iznosit će 5,2 posto.

- Međunarodna trgovina i dalje otvara nove prilike za poslovanje, dok opskrbni lanci postaju sve povezaniji i složeniji. Predani smo tome da svojim korisnicima pomognemo u snalaženju u ovom promjenjivom okruženju kroz ulaganja u našu globalnu mrežu, digitalne mogućnosti, sigurnosnu infrastrukturu i održiva logistička rješenja. Ova godišnja prilagodba cijena omogućuje nam da zadržimo visoku razinu usluge i pouzdanosti koju naši korisnici očekuju, uz daljnje jačanje otpornosti i prilagodljivosti našeg globalnog poslovanja - izjavio je Denis Novak, direktor DHL Expressa za Hrvatsku.

Utjecaj lokalnih i globalnih uvjeta

DHL Express svake godine prilagođava cijene uzimajući u obzir inflacijske pritiske, tečajne oscilacije i kretanje troškova specifičnih za industriju. Kao međunarodno integrirano poduzeće koje posluje u više od 220 zemalja i teritorija, DHL Express pod utjecajem je ne samo lokalnih gospodarskih uvjeta nego i kretanja na globalnim tržištima.

Osim inflacije, na strukturu troškova tvrtke i dalje utječu čimbenici poput troškova energije, zahtjeva za usklađenost s propisima te administrativnih troškova povezanih s promjenjivim carinskim, regulatornim i sigurnosnim mjerama koje uvode nacionalna i međunarodna tijela. Stalni pritisci na tržištu rada u mnogim zemljama također pridonose rastu operativnih troškova.

Kako bi podržao rast svojih korisnika i održao izvrsnost međunarodne mreže, DHL Express nastavlja značajno ulagati u globalnu infrastrukturu, programe modernizacije flote, digitalne mogućnosti i operativnu otpornost. Među nedavnim postignućima ističu se završetak isporuke flote od 28 teretnih zrakoplova Boeing 777, uvođenje zrakoplova s manjom potrošnjom goriva te proširenja i modernizacija infrastrukture u svim regijama.

DHL Express nastavlja ulagati i u vodeće sigurnosne kapacitete u industriji. Tvrtka je 2026. dosegla broj od 500 objekata s TAPA certifikatom diljem svijeta, čime je, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u napredne sigurnosne tehnologije, infrastrukturu i operativne procese, učvrstila položaj logističkog pružatelja usluga s najviše TAPA certifikata na svijetu.

Održivost ostaje jedan od ključnih prioriteta

Usporedno s time, DHL Express jača svoju tehnološku i IT infrastrukturu kako bi unaprijedio kibernetičku sigurnost, otpornost sustava, vidljivost pošiljaka i operativnu učinkovitost. Ulaganja u digitalna rješenja za korisnike, uključujući mogućnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji i daljnje uvođenje platforme MyExpress, pomažu korisnicima pojednostaviti prekogranično slanje pošiljaka i poboljšati iskustvo slanja.

Održivost ostaje jedan od ključnih prioriteta DHL Expressa. Tvrtka i dalje ulaže u zrakoplove s manjom potrošnjom goriva, održivo zrakoplovno gorivo (Sustainable Aviation Fuel – SAF), električna vozila, ugljično neutralne objekte i druge inicijative usmjerene na smanjenje emisija u cijelom poslovanju, istodobno podržavajući korisnike u ostvarivanju njihovih ciljeva održivosti.