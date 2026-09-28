Studenac odgovara A&G-u: sat podnošenja ne daje prednost stečaju

U novom podnesku Studenac osporava argumente A&G-a, poziva se na četiri sudske odluke i traži da se nastavi predstečaj

Studenac je u novom podnesku Trgovačkom sudu u Splitu odgovorio na argumente A&G Logistike, koja traži otvaranje stečaja nad trgovačkim lancem i tvrdi da njezin prijedlog ima prednost jer je podnesen ranije.

Studenac sada uzvraća da razlika od nekoliko sati ne mora biti pravno presudna. Poziva se na Stečajni zakon i Zakon o parničnom postupku, prema kojima se kod podnošenja podnesaka kao relevantan trenutak navodi dan, a ne sat ili minuta predaje. Kako su i Studenčev prijedlog za predstečaj i A&G-ovi prijedlozi za stečaj podneseni 23. rujna, kompanija tvrdi da zakon ne daje jasnu prednost onome tko je istoga dana prvi poslao podnesak.

Istodobno je otkrila i da A&G nije podnio jedan, nego dva prijedloga za stečaj, koji se vode pod brojevima St-432/2026 i St-433/2026, dok se Studenčev predstečaj vodi kao St-431/2026. Studenac navodi da je jedan od A&G-ovih prijedloga podnesen oko 20 sati, dakle nakon njegova zahtjeva za predstečaj.

Poziva se na četiri sudske odluke

Studenac svoju argumentaciju dodatno podupire sudskom praksom protiv, kako tvrdi, pretjerano formalističkog tumačenja procesnih pravila.

Poziva se na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Merćep protiv Hrvatske, odluku Ustavnog suda U-III-5989/2013, odluku Vrhovnog suda Revd-2846/2025 te odluku Visokog trgovačkog suda Pž-2577/2025-4.

Zajednička im je poruka da procesna pravila ne bi trebalo primjenjivati toliko strogo da formalizam prevlada nad odlučivanjem o biti stvari. Ipak, nijedna od tih odluka ne rješava izravno baš pitanje ima li kod predstečajnog i stečajnog prijedloga podnesenih istoga dana prednost onaj koji je predan nekoliko sati ranije. Studenac ih koristi kao potporu širem tumačenju da sud treba gledati svrhu i okolnosti postupka, a ne samo sat zaprimanja.

Studenac: sud je već prvo postupao u predstečaju

Kompanija kao dodatni argument ističe i dosadašnje postupanje samog suda. Predstečaj je dobio prvi poslovni broj, St-431/2026, prvi je objavljen na e-Oglasnoj ploči, a u njemu je sud poduzeo i prvu procesnu radnju - 25. rujna zatražio dopunu prijedloga.

Studenac zato tvrdi da je sud faktično prvo počeo postupati upravo u predstečajnom predmetu te da bi bilo nelogično naknadno dati prednost stečaju samo na temelju sata predaje jednog od A&G-ovih zahtjeva.

Odgovor i na tvrdnju o prezaduženosti

U istom podnesku Studenac odgovara i na A&G-ove tvrdnje da je kompanija zbog gotovo 275 milijuna eura goodwilla zapravo prezadužena.

Navodi da je na kraju 2025. imao 706,1 milijun eura imovine i 655,4 milijuna eura obveza, odnosno više od 50 milijuna eura pozitivne razlike. Također tvrdi da je test umanjenja goodwilla proveo neovisni specijalizirani procjenitelj, a rezultate naknadno provjerio neovisni revizor.

Na toj osnovi Studenac tvrdi da kod njega postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje, koja opravdava predstečaj, ali ne i prezaduženost kao stečajni razlog.

Traži nastavak predstečaja

Studenac od suda traži da obustavi stečajne predmete St-432/2026 i St-433/2026 i nastavi predstečaj St-431/2026.

Ako sud to ne prihvati, podredno predlaže spajanje sva tri predmeta radi jedinstvenog odlučivanja. Ako bi se ipak nastavio stečajni postupak, traži i zabranu ovrha i osiguranja kako se položaj kompanije ne bi dodatno pogoršao prije konačne odluke.

Time je Studenac sada izravno odgovorio na dva ključna A&G-ova argumenta: da je njihov stečajni prijedlog bio prvi i da kompanija zbog strukture svoje bilance već ispunjava uvjete za stečaj. O tome će konačnu riječ dati sud.