Hakirana kripto mjenjačnica Bitget za 350 milijuna dolara

Cold novčanici koji drže većinu Bitgetove imovine korisnika su sigurni, prema izjavama tvrtke

Iz Bitgeta su izjavili da su sigurnosni sustavi platforme označili neovlaštene transfere s dijela svojih hot novčanika u 18:31 UTC 24. rujna, pri čemu je pogođena imovina u vrijednosti od otprilike 351,6 milijuna dolara.

Kripto mjenjačnica tvrdi da svaki dolar tog gubitka spada u njezin Fond za zaštitu korisnika, tako da će stanja korisnika ostati netaknuta čak i uz pauziranje isplata dok se ispituje incident.

Što se, prema Bitgetu, dogodilo

Prema riječima izvršne direktorice Gracy Chen, Bitget koristi troslojni sustav novčanika, a proboj je dotaknuo dio hot slojeva novčanika. Cold novčanici, koji drže većinu imovine, nisu bili pogođeni, a protokoli sigurnosnog tima za hitne slučajeve aktivirali su se u roku od nekoliko minuta od otkrivanja, označavajući i prijavljujući adrese povezane s abnormalnim transferima.

Fond za zaštitu korisnika trenutno ima više od 464 milijuna dolara, što je znatno više od manjka od 351,6 milijuna dolara, a Bitget planira iskoristiti taj iznos za pokrivanje punog gubitka.

- Nećemo bježati od ovoga i svaki dolar će biti obračunat - napisala je Chen u ažuriranju objavljenom na X-u. Dodala je da će potpuno izvješće o incidentu, koje će obuhvatiti uzrok i korektivne korake, uslijediti u roku od 24 sata od početne obavijesti.

Prema Bitgetu, napadač je ušao u backend sustav unutar infrastrukture novčanika, koristio ga za lažiranje podataka o transakcijama i prevario proces autorizacije mjenjačnice kako bi oslobodio sredstva.

Chen je isključila kompromitiranje privatnog ključa, što sužava opseg uzroka problema, te izjavila da je zaštita potvrđena, bez mogućnosti daljnjih neovlaštenih prijenosa.

Lazarus grupa bi mogla biti odgovorna

Istražitelj Specter, blockchain istražitelj, tvrdio je da iza napada stoji Lazarus grupa povezana sa Sjevernom Korejom, što je stav koji podržava i analitičar Conor Grogan.

- Općenito to rade vikendom, ali možda su imali ograničeno vrijeme za iskorištavanje i nisu htjeli riskirati - napisao je Grogan.

Ovaj incident dodatno je obogatio niz burnih slučajeva kripto krađe, s 1,1 milijardom dolara ukradenih u 212 incidenata u prvoj polovici godine, a više od polovice toga povezano je s Lazarus grupom.