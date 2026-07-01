Geopolitika mijenja izvoz: Više nije dovoljno imati dobar proizvod

Kompanije moraju razumjeti nova trgovinska pravila i promjene u globalnim lancima vrijednosti, poručeno je na 13. Liderovoj Konferenciji o izvozu

Izvoz nije samo gospodarska aktivnost, nego strateški smjer. Nije izbor nego nužnost za Hrvatsku kao malu zemlju. Rekao je to Zdenko Lucić, državni tajnik za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, prilikom otvaranja 13. Konferencije o izvozu u organizaciji poslovnog tjednika Lider.

Uskoro će Hrvatska postati članica OECD-a, a članstvo u EU se pokazuje kao strateški ispravno jer ta asocijacija ima najviše ugovora o slobodnoj trgovini, oko 40 s 80 partnera, a priprema se još 20-ak ugovora.

- U tom kontekstu Hrvatska ima što ponuditi. Puno je uloženo u gospodarstvo, uz EU fondove i privatna sredstva, ipak, produktivnost nam je manja nego u zemljama zapadne Europe. Ali to nije zato što je naš radnik manje produktivan nego zato što u zapadnoeuropskim zemljama razvijaju proizvode višeg stupnja finalizacije. Zato moramo podupirati razvoj brendova – rekao je Lucić.

Više od 80 posto ljudi svjesno je geopolitičkih rizika, ali trećina zna kako izgleda ta struktura. To je zato što većina nas rizike doživljava kao vijest. Napomenuo je to u nastavku konferencije Domagoj Juričić, savjetnik za upravljanje političkim rizicima u tvrtki MKPS te naglasio:

- Ako niste strateški partner države, nećete biti ni dobavljač, ni proizvođač, ni izvozni lider. Ako niste u strateškoj zoni interesa, niste konkurentni. Više ne govorimo o kapitalizmu slobodnog natjecanja, nego o natjecanju državnih strategija. To nije tržište, to je novi oblik državnog kapitalizma. U strateškim sektorima vaše poslovanje ne ovisi samo o cijeni, nego i o karti moći – rekao je Juričić.

On je održao predavanje na temu 'Izvoz u svijetu trenja – kako prodavati kada tržišta više nisu neutralna?' Svi veliki blokovi danas subvencioniraju ključne industrije: čipove, baterije, obranu, poljoprivredu…. Primjerice, SAD subvencionira čipove, EU potiče zelenu i obrambenu industriju, Kina sustavno svoje strateške industrije.

To znači da je, prema njemu, globalna trgovina fragmentirana po političkim linijama ili po 'kišobranima' utjecaja te je globalizacija, kakvu smo do sad poznavali, bila horizontalna, povezujući svijet preko troškova, vremena i efikasnosti.

- Nova globalizacija je vertikalnija, selektivnija i zatvorenija. Lanci vrijednosti više ne prate logiku tržišta, nego logiku lojalnosti. Zaključavaju se unutar savezništva, blokova ili geopolitičkih orbita – rekao je Juričić.

Konferencija o izvozu 2026. Domagoj Juričić

On je govorio i o dominantnim svjetskim valutama gdje danas dolar još uvijek dominira, ali više nije sam. Raste svijet lokalnih valuta, digitalnog juana, bilateralnih obračuna i alternativnih sustava plaćanja. To je strateška erozija. Dedolarizacija se neće dogoditi jednim udarcem, nego tisućama malih zaobilaženja. Svaki novi sporazum koji isključuje dolar, svaka nova valuta u prekograničnim transakcijama je još jedna pukotina u temeljima koje smo uzimali zdravo za gotovo.

- Planirajući izvoz, investicije i zaduženja, znajte kako karta više nije crno-bijela. Oni koji to zanemare, mogli bi otkriti da m ugovor, valuta ili naplata pucaju upravo u trenutku kada im najviše trebaju – rekao je Juričić.

Koga Končar može povući na svjetska tržišta?

Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider, podsjetio je na Liderov slogan 'Pametni znaju čemu služi izvoz'. Nastao je kada je taj poslovni tjednik krenuo s kampanjom o važnosti izvoza - važnosti koja do tada nije bila baš dobro prepoznata u društvu. No pogledi se ipak mijenjaju.

- Cilj je podići udio prerađivačke industrije u BDP-u s 10,5 posto na 12,5 posto do 2034. godine, a tu je važan izvoz. U EU je to 14 posto. Da bismo to postigli, treba poticati izvoz – rekao je Šajatović.

Konferencija o izvozu 2026. Miodrag Šajatović

U nastavku konferencije sudionike očekuje se razgovor '1 na 1' predsjednika Uprave Končara Gordana Kolaka s Liderovom Gordanom Gelenčer. Razgovarat će o tome koga sve taj najveći hrvatski izvoznik može povući za sobom na svjetska tržišta. Osim njih na konferenciji će govoriti i predsjednik Uprave DHL Internationala Denis Novak o tome nesta je li globalizacije ili ona jača, dok će Drago Cmuk, partner za digitalno savjetovanje u Forvis Mazarsu, iznijeti sudionicima mogućnosti da AI spasi kompanije od nedostatka radne snage.

Krešimir Paić, direktor i suvlasnik Eccos – inženjeringa objasnit će kako do izvoza s višom dodanom vrijednošću, a osim njih sudionici će moći pratiti i tri panela o mogućnostima unapređenja izvoza.