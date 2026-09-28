Štrajk paralizirao ZET, Tomašević prozvao sindikate zbog arbitraže

Sindikalci su, tvrdi gradonačelnik, štrajk pokrenuli prije završetka arbitraže o minimalnim uslugama i bez dogovora o plaćama

Gotovo potpuna obustava javnog prijevoza i dijela komunalnih usluga obilježila je prvi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare posebno je kritizirao odluku sindikata da štrajk počne prije završetka arbitraže o minimalnim uslugama.

- To se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža. To je zakonski propisano i unatoč tome što arbitraža nije završena gotovo potpuno je obustavljen javni prijevoz. To se zadnji put dogodilo prije 90 godina - rekao je Tomašević.

Prema podacima koje je iznio, u jutarnjoj smjeni na teren je izašao samo jedan autobus od ukupno 300 te dva tramvaja od njih 200. U uobičajenom danu ZET ostvaruje oko 400 tisuća putovanja.

Unatoč tome, nije došlo do prometnog kolapsa. Broj automobila na zagrebačkim cestama bio je oko 15 posto veći nego uobičajeno, a Tomašević je to pripisao građanima koji su poslušali preporuke Grada i prilagodili način putovanja.

- Da nisu, imali bi veliki prometni kolaps. To se nije dogodilo prije svega zahvaljujući građanima - rekao je gradonačelnik.

Istodobno, najavio je da se nastavak štrajka očekuje i u utorak te pozvao građane da ponovno prilagode putovanja.

Spor oko minimalnih usluga

Dio konferencije Tomašević je posvetio i arbitraži o minimalnim uslugama. Naglasio je da je Uprava ZET-a predložila da tijekom štrajka radi 41 posto vozača, dok su sindikati predložili da nužne poslove obavlja samo oko 1,5 posto vozača.

- To je puno manje nego u Madridu, a oni su ponudili jedan i pol posto vozača da obavlja nužne minimalne usluge. Zato je potrebna arbitraža koja će dogovoriti taj postotak - rekao je.

Tomašević tvrdi da se sindikati ZET-a 48 sati nisu očitovali o pokretanju arbitraže te da su svoje arbitre imenovali tek u ponedjeljak oko podneva. Zbog toga bi arbitraža, prema njegovim riječima, mogla početi tek u utorak.

Gradonačelnik je štrajk ocijenio izrazito neodgovornim te sindikalnim čelnicima pripisao odgovornost za posljedice obustave.

Posebno je izdvojio liniju između Borongaja i KBC-a Rebro, koja je uvedena kako bi pacijenti i liječnici mogli doći do bolnice nakon zatvaranja garaže na Rebru. Ni ona u ponedjeljak nije prometovala.

Tomašević je govorio i o Čistoći. Na teren je, prema njegovim podacima, izašlo nešto više od deset kamiona, dok je operativno u štrajku bilo 48 posto radnika Holdinga, uključujući radnike Čistoće.

Pritom je istaknuo da su sindikati Čistoće dopustili odvoz otpada iz bolnica, dok u ZET-u nije bila osigurana posebna linija do KBC-a Rebro. U prijevoz pacijenata od okretišta Dubrava do KB Dubrava zato je, prema njegovim riječima, morao uskočiti privatni prijevoznik.

Koliko će koštati dogovor?

Drugi ključni dio spora odnosi se na plaće. Tomašević je podsjetio da je Grad ponudio povećanje koje bi kumulativno iznosilo oko 14 posto, dok sindikati traže više. Prema podacima koje je iznio, plaće vozača ZET-a u posljednje su tri godine povećane oko 40 posto, a komunalnih radnika 87 posto.

- Ako to stavimo u kontekst što Vlada nudi javnim službama, ja ne razumijem kako to može biti nekorektno - rekao je Tomašević, dodajući da takvo povećanje plaća nije zabilježeno u povijesti tih poduzeća.

Gradonačelnik je odbacio i tvrdnje da će radnicima koji štrajkaju biti isplaćena puna plaća za vrijeme štrajka.

- Jasno je propisano da tim radnicima može razmjerno smanjiti plaću. Prošle godine je to napravila i Vlada. To je potpuno neistinito, obmanjujuće - rekao je.

Radnicima je poručio da se o tome obrate svojim sindikatima, a zahvalio je onima koji su odlučili nastaviti raditi.

- Nitko ne smije radnike sprječavati da štrajkaju, ali nitko ih ne smije sprječavati ni da rade - rekao je.

Štrajk se tako nastavlja i u utorak, dok će se istodobno tek otvoriti arbitraža o minimalnim uslugama u ZET-u.