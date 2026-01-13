Dovršena akvizicija Erste Card Cluba, novi direktori u Rimac Technologyju

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

RIMAC TECHNOLOGY osnovao je tvrtku kćer RIMAC ENERGY te prenosi više dijelova imovine na novoosnovanu tvrtku. Peter Bednárik i Nurdin Pitarević imenovani su direktorima tvrtke RIMAC TECHNOLOGY pridruživši se Mati Rimcu u upravljanju kompanijom.