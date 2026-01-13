Tvrtke i tržišta

Dovršena akvizicija Erste Card Cluba, novi direktori u Rimac Technologyju

13. siječnja 2026.
Peter Bednárik i Nurdin Pitarević, direktori tvrtke RIMAC TECHNOLOGY

Peter Bednárik i Nurdin Pitarević, direktori tvrtke Rimac Technology

Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

RIMAC TECHNOLOGY osnovao je tvrtku kćer RIMAC ENERGY te prenosi više dijelova imovine na novoosnovanu tvrtku. Peter Bednárik i Nurdin Pitarević imenovani su direktorima tvrtke RIMAC TECHNOLOGY pridruživši se Mati Rimcu u upravljanju kompanijom.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Erste Card Club#Global Payments#Rimac Technology#Rimac Energy#Peter Bednarik#Nurdin Pitarević
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right