Dug američkom fondu od 1,2 milijarde eura podmiren je u cijelosti

Fortenova je prodajom imovine HPS-u otplatila 650 milijuna eura, dok je novi bankovni kredit od 550 milijuna eura u potpunosti zatvorio preostali dug

Kada je 1. listopada prošle godine na račun američkog fonda HPS Investment Partners sjelo 550 milijuna eura iz ugovora o refinanciranju postojećeg zaduženja koje je Fortenova grupa dva mjeseca prije potpisala sa Zagrebačkom bankom i UniCredit Groupom, tom je uplatom, i to punih šest mjeseci prije isteka roka, ujedno u cijelosti otplaćen dug po obveznici koji je iznosio 1,2 milijarde eura!

Znali smo, a i pisali, da je dio duga po obveznici bio otplaćen i prije, ali nismo mogli znati da je prodajom imovine i povećanjem profitabilnosti Fortenova u prvih devet mjeseci prošle godine uspjela HPS-u otplatiti 650 milijuna eura te da bankovni kredit od 550 milijuna nije podmirio tek veći dio preostalog duga nego cijeli preostali dug. Doznali smo to tek ovih dana kada smo se u Fortenovi počeli raspitivati kakva je trenutačna situacija s konačnim podmirenjem duga HPS-u, budući da rok za to istječe potkraj prvoga ovogodišnjega kvartala, i nemalo se začudili što nitko u Fortenovi 1. listopada prošle godine nije osjetio želju i potrebu jasno i nedvosmisleno obavijestiti javnost da HPS više nije njezin vjerovnik.

Uljare nisu prodane zbog duga

Nameće nam se pomisao da je ta informacija, koja bi u svakom slučaju gromoglasno odjeknula u svim medijima, namjerno vješto sakrivena u formulacijama koje je Fortenova upotrijebila u priopćenju o zaključivanju ugovora s bankama o refinanciranju kako bi izbjegla propitivanja o nekim svojim naknadnim potezima.