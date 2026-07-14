Rast maloprodaje usporava, slijedi borba za učinkovitost

Čelnik Studenca Michał Seńczuk kaže da će prednost donositi logistika, podaci, asortiman i učinkovitost mreže, a ne samo nova otvaranja

Hrvatska maloprodaja i dalje raste na godišnjoj razini, ali posljednji podaci upućuju na usporavanje. U svibnju je realni promet u trgovini na malo bio 0,5 posto veći nego u istom mjesecu prošle godine, dok je u odnosu na travanj pao dva posto. Promet prehrambenim proizvodima na mjesečnoj je razini smanjen za 3,7 posto. Bio je to 38. uzastopni mjesec godišnjeg rasta maloprodaje, ali i signal da dosadašnji tempo rasta slabi.

Za trgovačke lance to znači da rast više neće moći počivati samo na otvaranju novih lokacija. Učinkovitost postojećih trgovina, logistika, upravljanje asortimanom i bolje poznavanje kupaca postaju sve važniji, smatra Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.

O tome kako planirati poslovanje u uvjetima sporijeg rasta potrošnje Seńczuk će govoriti i na Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

Širenje više nije dovoljno

Studenac je posljednjih godina rast temeljio na kombinaciji akvizicija i otvaranja novih trgovina. Od 2018. više je nego utrostručio prodajnu mrežu, a na kraju 2024. upravljao je s više od 1400 trgovina u Hrvatskoj i Sloveniji.

Nakon takvog razdoblja ekspanzije, kompanija sada veći naglasak stavlja na poslovanje postojećih lokacija.

– Razdoblje najintenzivnije ekspanzije danas je iza nas. Ono što će određivati naš budući uspjeh jest kvaliteta našeg rasta – koliko brzo učimo, koliko se učinkovito prilagođavamo promjenama i koliko dosljedno stvaramo dugoročnu vrijednost – kaže Seńczuk.

Prema njegovim riječima, sljedeća faza neće se mjeriti samo brojem otvorenih trgovina i rastom ukupnih prihoda, nego i time koliko kompanija može povećati prodaju i produktivnost unutar već izgrađene mreže.

– Pokazali smo da možemo nastaviti značajno rasti u prihodima i u drugačijim okolnostima te uz nove strateške prioritete. Najveća stopa rasta među konkurentima potvrđuje da vrijednost stvaramo ne samo otvaranjem novih trgovina, već i jačanjem postojećeg poslovanja te povećanjem njegove učinkovitosti – tvrdi Seńczuk.

Kupci postaju osjetljiviji na cijene

Slabiji rast maloprodaje stavlja dodatni pritisak i na cijene, osobito u trgovini hranom. Studenac zato, navodi Seńczuk, nastavlja mijenjati asortiman i prilagođavati ga različitim vrstama lokacija i navikama kupaca.

– Godina 2026. ona je u kojoj se odlučuje o dugoročnoj održivosti poslovnih modela u maloprodaji. Zato smo nastavili optimizirati asortiman kako bismo ga učinili jednostavnijim, relevantnijim i bolje prilagođenim različitim navikama kupnje, uz istodobno poboljšavanje percepcije naših cijena među kupcima – kaže.

Kompanija pritom razvija različite inačice svojega koncepta praktične, odnosno susjedske trgovine, prilagođene urbanim četvrtima, ruralnim područjima i lokacijama na kojima je kupcima najvažnija brzina kupnje.

Seńczuk smatra da praktične trgovine nisu izgubile tržišni potencijal, ali da se njihov koncept mora preciznije prilagođavati lokaciji.

– Kupci više nego ikada cijene blizinu, brzinu i jednostavnost kupnje. Nove trgovine zato otvaramo ondje gdje procjenjujemo da postoji stvarna potreba, bilo u novim urbanim četvrtima bilo u manjim sredinama – kaže.

Kao primjer navodi trgovinu otvorenu u Neviđanima na Pašmanu, nakon što je mjesto nekoliko mjeseci bilo bez prodavaonice.

Logistika kao kralježnica

Svako poboljšanje u skladištenju, naručivanju i distribuciji može imati velik učinak na troškove. Zbog toga će logistika biti jedan od glavnih Studenčevih prioriteta.

– Ulažemo i u ono što kupci možda ne vide, ali svakodnevno osjećaju – logistiku. Za kompaniju s više od tisuću trgovina upravo je logistika kralježnica poslovanja i temelj daljnjeg razvoja – kaže Seńczuk.

Studenac je logističku mrežu nedavno ojačao novim distribucijskim centrom u Dugopolju. Objekt ima 23 tisuće četvornih metara, kompanija je u njegovo opremanje i sustave uložila više od 4,5 milijuna eura, a u centru bi trebalo raditi 260 zaposlenika.

Uz fizičku infrastrukturu, nastavljaju se ulaganja u automatizaciju i korištenje podataka. Cilj je preciznije planirati narudžbe, smanjiti nedostupnost proizvoda i zaposlenike rasteretiti dijela administrativnih i ponavljajućih poslova.

– Tehnologiji ne pristupamo kao cilju samom po sebi, nego kao alatu koji zaposlenicima treba omogućiti kvalitetniji rad, kupcima bolje iskustvo, a kompaniji veću učinkovitost – objašnjava Seńczuk.

Manjak radnika ostaje problem

U maloprodaji istodobno ostaje otvoren problem pronalaska i zadržavanja zaposlenika. Studenac, kaže Seńczuk, zbog toga povećava ulaganja u edukaciju i razvoj kompetencija, ali i nastoji smanjiti fluktuaciju radnika.

Upravo će sposobnost povezivanja tehnologije i logistike s ljudima na terenu, prema njegovoj procjeni, razdvajati uspješne trgovce od onih koji će teško pratiti tržište.

– Uspješne će biti kompanije koje istodobno mogu biti operativno učinkovite, tehnološki napredne i bliske kupcima. Sad je vrijeme za ulaganje u kvalitetu svakog detalja jer se upravo u maloprodaji konkurentska prednost često stvara u nijansama – zaključuje Seńczuk.

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