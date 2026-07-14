Tvrtke i tržišta

Sud odbio Grad Varaždin: Varteksove hale idu Čajićevoj tvrtki StypeCS

14. srpnja 2026.
Varteks Varaždin

Varteks Varaždin

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Jozo Knez
Jozo Knez
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Aktivacijom ugovornog prava prvokupa, poduzetnik Stjepan Čajić preuzeo je sve tri oglašene čestice u sklopu stečajnog postupka

Trgovački sud u Varaždinu presudio je u korist poduzetnika Stjepana Čajića, utvrdivši da je njegovo ugovorno pravo prvokupa pravno 'starije' i jače od naknadno proglašenog statusa kulturnog dobra na koji se pozivala lokalna vlast. Grad Varaždin eliminiran je i zbog nedopuštenog pokušaja izmjene uvjeta dražbe.

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