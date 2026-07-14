Sud odbio Grad Varaždin: Varteksove hale idu Čajićevoj tvrtki StypeCS

Aktivacijom ugovornog prava prvokupa, poduzetnik Stjepan Čajić preuzeo je sve tri oglašene čestice u sklopu stečajnog postupka

Trgovački sud u Varaždinu presudio je u korist poduzetnika Stjepana Čajića, utvrdivši da je njegovo ugovorno pravo prvokupa pravno 'starije' i jače od naknadno proglašenog statusa kulturnog dobra na koji se pozivala lokalna vlast. Grad Varaždin eliminiran je i zbog nedopuštenog pokušaja izmjene uvjeta dražbe.