Nacionalna košarica za četveročlanu obitelj u lipnju 480 eura

Istraživanje je pokazalo da je temeljna prehrambeno-higijenska košarica blago poskupjela, dok je standardna treći mjesec zaredom jeftinija

Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u lipnju je na nacionalnoj razini stajala prosječnih 480,11 eura te je bila za 1,21 euro skuplja u odnosu na svibanj, pri čemu po skupoći prednjači Primorsko-goranska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr.

Istraživanje, objavljeno u utorak, provedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP), a pokazalo je da je temeljna prehrambeno-higijenska košarica u lipnju blago poskupjela, dok je standardna košarica treći mjesec zaredom jeftinija. Istodobno, jako su porasle razlike između najjeftinijih i najskupljih županija.

Najskuplja temeljna košarica bila je u Primorsko-goranskoj županiji s prosjekom od 499,53 eura, što je čak 28,90 eura više nego u svibnju. Slijede Grad Zagreb s 491,75 eura i rastom za 3,62 eura te Varaždinska županija s 491,68 eura ili 0,24 eura više. S druge strane, najpovoljnija je bila Sisačko-moslavačka županija s 464,49 eura, što je 6,27 eura manje na mjesečnoj razini, zatim Vukovarsko-srijemska s 467,01 euro ili 0,88 eura manje te Ličko-senjska s 468,08 eura, uz pad za 7,52 eura.

Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četveročlanu obitelj dosegnula je 35,04 eura, što znači da je u samo mjesec dana porasla gotovo 11 eura, pokazalo je istraživanje.

Nadalje, za tročlanu obitelj temeljna košarica u lipnju je iznosila 381,52 eura, odnosno 1,01 euro više nego u svibnju, dok je 'samačka' temeljna košarica poskupjela za 92 centa, na 246,92 eura.

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućnu higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova. Zato se ova košarica naziva 'košaricom za preživljavanje'. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. Velik dio ove košarice čine proizvodi s ograničenim cijenama, pojašnjavaju s portala.

Pritom, cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj, kažu s portala.

Standardna košarica pojeftinila

Izračunali su i cijenu standardne prehrambeno-higijenske košarice, koja uključuje 77 artikala i vjernije odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih obitelji, a koja je u lipnju pojeftinila, pa je tako nacionalni prosjek za četveročlanu obitelj iznosio 725,53 eura, što je 4,31 euro manje nego mjesec dana ranije.

I kod standardne košarice najskuplja je bila Primorsko-goranska županija, u kojoj je prosjek dosegnuo 745,41 euro, uz mjesečno poskupljenje od 23,52 eura. Slijede Zadarska sa 740,68 eura, uz rast za 6,69 eura, te Dubrovačko-neretvanska sa 740,56 eura ili 6,44 eura manje. Najpovoljnija je također bila Sisačko-moslavačka županija sa 704,42 eura, uz pad za 15,95 eura na mjesečnoj razini, zatim Požeško-slavonska sa 708,07 eura ili 3,30 manje te Ličko-senjska sa 710,46 eura, uz pad za 17,70 eura.

Razlika između najskuplje i najjeftinije standardne košarice za četveročlanu obitelj porasla je s 35,63 na 40,99 eura. Za tročlanu obitelj standardna košarica koštala je 578,95 eura, oko 3,20 eura manje nego u svibnju, dok je samačka pojeftinila za 1,43 eura, na 327,65 eura, navodi se u istraživanju.

Prema riječima Siniše Bogdanića s portala koliko.hr, velike mjesečne oscilacije unutar županije mogu biti posljedica nedostupnosti osnovnog artikla i nešto skuplje alternative. Tako je u lipnju zabilježeno poskupljenje promatranog miješanog mljevenog mesa, nekih komada svinjetine i određenih sorti rajčica. S druge strane, dodatno je pala cijena sezonskog voća i zelene salate, a nešto je jeftinija i kategorija riječne ribe, kazao je Bogdanić.

U priopćenju se prenosi i izjava predsjednice HUZP-a Ane Knežević, koja upozorava da je i mali rast cijene temeljne košarice - rast.

- Sve više moramo izdvajati za osnovne potrebe i tomu nema kraja. Iako je standardna košarica malo pojeftinila, u njoj su proizvodi koji se i ne moraju kupiti pa nam to nije velika utjeha. S obzirom na to da smo u punoj sezoni voća i povrća, pojeftinjenje bi trebalo biti veće od ta četiri eura. Ipak, teško je to očekivati u zemlji u kojoj su poskupljenja potrošačka svakodnevica - izjavila je Knežević.