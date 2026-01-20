Fudurić izašao iz Zlatne igle – Siscije, smjena na čelu Eko Međimurja

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnji član Uprave EKO MEĐIMURJA Tomislav Radek imenovan je predsjednikom Uprave umjesto Saše Novakovića. Obojica su dugogodišnji menadžeri u tvrtki iz Šenkovca.

Novaković je bio na čelu od 2014., a odlaskom iz EKO MEĐIMURJA preuzeo je direktorsku poziciju u tvrtki NIKA KONSTRUKCIJE umjesto suvlasnice Petre Novinščak koja je uzela prokuru. Radek je dobio petogodišnji mandat. U Upravi od 2010. Najveći vlasnički udjel u tvrtki (25,13 posto) ima majka Tomislava Radeka, Štefanija Radek.