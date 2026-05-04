GameStop nudi 56 milijardi dolara za eBay i sprema preuzimanje

CEO Ryan Cohen priprema neprijateljsko preuzimanje i tvrdi da spoj može stvoriti ozbiljnog konkurenta Amazonu

Američki maloprodajni lanac videoigara GameStop pokrenuo je jedan od najneobičnijih pokušaja preuzimanja u novijoj povijesti tržišta kapitala, ponudivši oko 56 milijardi dolara za kupnju eBay-a, uz jasnu poruku da je spreman zaobići upravu i obratiti se izravno dioničarima.

Izvršni direktor Ryan Cohen u pismu upravi eBaya nudi 125 dolara po dionici, u kombinaciji od 50 posto gotovine i 50 posto dionica, što predstavlja premiju od oko 20 posto u odnosu na posljednju tržišnu cijenu. Potez je iznimno ambiciozan jer je eBay gotovo četiri puta veći od GameStopa po tržišnoj kapitalizaciji, što ovakvu transakciju svrstava među rijetke slučajeve u kojima manja kompanija pokušava preuzeti znatno veću.

Financijska konstrukcija već se slaže

Cohen tvrdi da je osigurao ključne elemente financiranja. TD Securities izdao je pismo namjere za oko 20 milijardi dolara duga, dok GameStop raspolaže s približno 9,4 milijarde dolara gotovine i likvidnih ulaganja. Ostatak bi se zatvorio kroz kombinaciju dodatnog kapitala i duga, uz mogućnost uključivanja velikih institucionalnih ulagača, uključujući državne fondove.

Prema pisanju The Wall Street Journal, Cohen je spreman i na pokretanje borbe za punomoći (proxy fight) ako uprava eBaya odbije ponudu. Također treba reći da je GameStop već 'izgradio' oko 5 posto udjela u eBayu putem dionica i derivata, čime dodatno povećava pritisak na ciljanu kompaniju.

Strategija: rezovi i fizička mreža

U središtu plana je agresivna optimizacija troškova gdje Cohen procjenjuje da bi se unutar 12 mjeseci moglo smanjiti operativne troškove eBaya za oko dvije milijarde dolara godišnje, uz posljedičan rast dobiti po dionici. Ključnu operativnu prednost vidi u mreži od oko 1.600 fizičkih trgovina GameStopa u SAD-u. Te bi lokacije, prema planu, postale infrastruktura za autentifikaciju proizvoda, logistiku, preuzimanje robe i razvoj 'live commerce' modela, segmenta koji eBay već pokušava ojačati.

Sudar dvaju poslovnih modela

Inače, GameStop se i dalje bori s dugoročnim padom fizičke prodaje igara i prelaskom industrije na digitalne kanale, što je dovelo do toga da su mu u posljednjem kvartalu prihodi pali 14 posto, unatoč mjerama rezanja troškova. Nasuprot tome, eBay bilježi stabilniji rast i optimistične projekcije, oslonjene na potražnju za kolekcionarskim predmetima, autodijelovima i aukcijama uživo.

Upravo u toj razlici Cohen vidi priliku, ističući kombinaciju digitalne platforme i fizičke infrastrukture koja bi, kako tvrdi, mogla stvoriti ozbiljnog konkurenta Amazonu.

- eBay može vrijediti stotine milijardi dolara - poručio je Cohen, naglašavajući ambiciju transformacije platforme.

eBay zasad nije komentirao ponudu, no već i sama objava otvara niz pitanja, od realnosti financijske konstrukcije do spremnosti dioničara da podrže ovako rizičan zaokret. Ako Cohen doista krene u neprijateljsko preuzimanje, Wall Street bi mogao svjedočiti jednom od najneobičnijih i najneizvjesnijih M&A okršaja u posljednjih nekoliko desetljeća.