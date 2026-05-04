Azija u plusu, europske burze oprezne, autoindustrija pod pritiskom

Južnokorejski Kospi dosegnuo je novi rekord, a tehnološke dionice rastu na valu AI optimizma dok Trumpove carine pritišću autoindustriju

Na većini azijskih burzi indeksi su u ponedjeljak porasli, pri čemu je južnokorejski Kospi dosegnuo novu rekordnu razinu. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u plusu oko 2,8 posto, a cijene dionica u Indiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle su između 0,5 i 5,1 posto. U Australiji su pale 0,4 posto, dok u Kini i Japanu danas zbog praznika ne radi, pa je promet na azijskim burzama manji nego inače.

Ulagače su ohrabrili novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa na američkim burzama u petak. Najviše su porasle dionice proizvođača čipova i ostalih tehnoloških kompanija jer je nakon snažnih kvartalnih rezultata niza tehnoloških divova ponovno zavladao optimizam u vezi s razvojem umjetne inteligencije.

Na europskim burzama raspoloženje je opreznije. STOXX 600 bio je u jutarnjim satima u plusu svega 0,05 posto, frankfurtski DAX ojačao je 0,32 posto na 24.370 bodova, dok je pariški CAC oslabio 0,30 posto na 8.090 bodova. Na Londonskoj se burzi zbog praznika ne radi.

Pod najvećim je pritiskom automobilski sektor, koji je oslabio u prosjeku 1,6 posto. Razlog je najava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da bi mogao povećati carine na uvoz automobila iz Europe s 15 na 25 posto. Dionice BMW-a i Mercedesa pale su više od 2 posto, a Porschea i Volkswagena oko 1,5 posto.

U fokusu ulagača ostaje i Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka. Trump je u nedjelju najavio da će SAD u ponedjeljak pokrenuti akciju izbavljanja brodova neutralnih država zaglavljenih u tjesnacu, nazvavši to humanitarnom gestom bez veze s američko-izraelskim ratom protiv Irana. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca ne mogu iz tjesnaca izaći od početka sukoba.

Zahvaljujući tim najavama, cijene nafte blago su pale. Na londonskom tržištu cijena Brent barela skliznula je 0,25 posto na 107,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,48 posto na 101,45 dolara.

Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago je pala. Dolarov indeks kretao se oko 98,14 bodova, a euro je ojačao na 1,1730 dolara. Tečaj dolara prema jenu skliznuo je sa 157,03 na 156,90.