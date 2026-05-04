Atlantic Grupa uložila 11 milijuna eura u bečki brend waterdrop

Domaća kompanija stekla je manjinski udio u bečkom proizvođaču dodataka za vodu s prihodima od 150 milijuna eura i globalnom prisutnošću

Atlantic Grupa uložila je 11 milijuna eura u waterdrop, austrijsku kompaniju koja proizvodi komprimirane kocke bez šećera za obogaćivanje vode voćnim i biljnim ekstraktima. Investicijom je stekla manjinski vlasnički udio i mjesto u Investicijskom odboru kompanije.

Inače, Waterdrop je osnovan u Beču i u proteklom desetljeću izrastao u globalni brend s prihodima od oko 150 milijuna eura te prisutnošću u Europi, SAD-u, Australiji i Japanu. Kompanija ima oko 50 maloprodajnih lokacija u većim svjetskim gradovima i kombinira izravnu online prodaju s fizičkim maloprodajnim kanalima. Proizvodi se razvijaju i izrađuju u vlastitom pogonu u Njemačkoj.

Za Atlantic Grupu ovo nije prvi kontakt s tim brendom. Kompanija ga je prethodno distribuirala na četiri tržišta, u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, pa je investicija logičan nastavak već uspostavljene suradnje.

Waterdrop se pozicionira u segmentu koji Atlantic Grupa prepoznaje kao strukturno rastući, a to je kombinacija smanjene potrošnje šećera, funkcionalne prehrane i premiumizacije bezalkoholnih napitaka. Brend, između ostalog, surađuje s Australian Openom i pojedinim profesionalnim tenisačima kao dijelom svoje marketinške strategije.

Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica Atlantic Grupe za korporativnu strategiju i investicije, potvrdila je da je cilj podržati daljnji rast waterdopa u Europi i na ostalim tržištima. Osim Atlantic Grupe, u vlasničkoj strukturi waterdopa nalaze se i drugi strateški i institucionalni investitori, no njihovi udjeli nisu objavljeni.