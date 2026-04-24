PBZ aranžirao 16. izdanje miniobveznica, podržao tvrtku Rudan

Banka je osigurala 10 milijuna eura za tvrtku Rudan u njezinu prvom izlasku na tržište kapitala, s fokusom na energetsku učinkovitost

Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, aranžirala je 16. izdanje miniobveznica ukupne vrijednosti 10 milijuna eura za tvrtku Rudan. Radi se o prvom izlasku te tvrtke na tržište kapitala, a prikupljena sredstva bit će usmjerena u razvoj projekata energetske učinkovitosti.

Ugovor su potpisali Paolo Musso, savjetnik predsjednika Uprave PBZ-a i kandidat za člana Uprave nadležnog za korporativno bankarstvo i SME, te Diego Marot, regionalni direktor u PBZ-u, s jedne strane, i Danijel Benčić, predsjednik Uprave Rudana, te Goran Fabris, član Uprave Rudana, s druge. Obveznice dospijevaju u travnju 2033. godine uz polugodišnju isplatu kamata, a grace period na otplatu glavnice iznosi dvije godine.

— Miniobveznice vidimo kao važan početni korak u pristupu tržištu kapitala. Do sada smo realizirali 16 izdanja za izdavatelje iz Hrvatske i Slovenije u ukupnom iznosu od 91 milijun eura, a u sklopu Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo Grupe financiranje u posljednjih godinu i pol dana doseglo je skoro 150 milijuna eura — kazao je Musso, napomenuvši da je PBZ prva banka unutar Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo koja je Minibond inicijativu uvela na hrvatsko i slovensko tržište.

Rudan je tvrtka koja se, kako naglašavaju u upravi, profilirala kroz konkretne projekte energetske tranzicije, a ovo izdanje miniobveznica vide kao prekretnicu nakon više od tri desetljeća poslovanja. Pristup tržištu kapitala, kažu, trebao bi ubrzati realizaciju budućih zelenih projekata.

— Zahvaljujemo PBZ-u i njegovim timovima na podršci koja nam je omogućila ovaj iskorak. Tijekom procesa stekli smo znanja o mogućnostima koje tržište kapitala pruža, što će nam koristiti u daljnjem razvoju. Vjerujemo da je ovo jedan od onih prijelomnih trenutaka koji usmjeravaju više od 30 godina postojanja tvrtke Rudan prema održivoj i obnovljivoj budućnosti — rekao je Benčić.