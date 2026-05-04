ESG 2026: Novi propisi, nova pravila — jeste li spremni?

Brojni stručnjaci će na Liderovoj ESG konferenciji raspravljati o najnovijim izmjenama EU regulative i praktičnoj primjeni održivosti

Regulatorni okvir održivog financiranja u Europskoj uniji ulazi u novu fazu. Nakon inicijalne implementacije CSRD-a i ESRS standarda, Europska komisija je u veljači 2025. predstavila Omnibus paket – sveobuhvatni prijedlog pojednostavljenja i izmjena ključnih propisa iz područja održivosti s ciljem jačanja konkurentnosti europskog gospodarstva i smanjenja administrativnog opterećenja poduzeća. A pojednostavljenje i izmjene propisa za poduzeća, financijske institucije i brojne druge stručnjake znače samo da morati pratiti korak sa novim regulatornim okruženjem.

Naime, izmjene zadiru u četiri ključna propisa: Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), EU Taksonomiju, Direktivu o dužnoj pažnji (CSDDD) i Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM). Primjena CSRD-a jest odgođena, a i pragovi za ulazak u obvezni režim značajno se jesu podigli, no to ne znači da izvještavanja nema. Sada je razvijen VSME — dobrovoljni standard izvještavanja za neizvršene MSP-ove, koji slijedi logiku ESRS standarda, ali je proporcionalan i znatno jednostavniji.

A kada se regulatorni krajolik mijenja toliko brzo da je za praćenje promjena nužno imati stručnog vodiča, Lider media organizira konferenciju ESG 2026 — održiva budućnost, jednodnevni skup koji će na jednom mjestu okupiti donositelje propisa, regulatorna tijela, financijske institucije i stručnjake iz prakse.

Konferencija, koja se održava po peti put 12. svibnja u hotelu Sheraton, k tome kombinira strateški pogled (regulatorne izmjene i konkurentnost EU) i praktičan pristup (implementacija, sustavi, procesi, revizija, digitalizacija ESG podataka), te je idealno mjesto za sve koji još nemaju sve odgovore, a imaju pregršt pitanja.

Stručna rasprava

Na konferenciji će govoriti državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Tanja Radić Lakoš i ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija Ana Zorić, koje će predstaviti aktualne regulatorne izmjene i njihovu implementaciju u nacionalni okvir.

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek govorit će o ulozi financijskog sustava u zelenoj tranziciji, Ante Žigman iz HANFA-e o o procjeni ESG rizika u financijskim instrumentima, a voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević osvrnut će se na preporuke Draghi Reporta i budućnost EU politike održivosti.

Primjeri iz prakse

Program uključuje i panele s predstavnicima kompanija poput BAT-a, KONČAR-a, MARS-a, HBOR-a, Zagrebačkog holdinga i Liburnia pomorske agencije, a osim toga na konferenciji će biti govora o reviziji ESG izvještaja i primjeni dvostruke materijalnosti u novim uvjetima, te o CBAM - režimu za ugljik koji prelazi granice.

Damjan Spoja iz ATD Solucije održat će predavanje o GHG protokolu o stakleničkim plinovima, Ivana Krajinović iz Hrvatske revizorske komore će dati pregled revizorskih postupaka i očekivanja, dok će Vali Marszalek, direktorica za ESG u Forvis Mazarsu, održati radionicu posvećenu dobrovoljnom izvještavanju kao zajedničkom jeziku između banaka, kompanija i dobavljača — jer razumjeti propis jedno je, a znati ga primijeniti sasvim drugo.

Konferencija je namijenjena poduzećima koja ostaju obveznici CSRD-a, onima koji prelaze na dobrovoljni okvir, financijskim institucijama, revizorima, konzultantima te predstavnicima regulatora i ministarstava.

Još jedan važan aspekt ove konferencije odnosi se na ovlaštene revizore – sudjelovanjem u programu ostvaruju pravo na šest (6) bodova stalnog stručnog usavršavanja s područja revizije, za što je pribavljena prethodna suglasnost Ministarstva financija. To dodatno potvrđuje stručnu relevantnost programa i aktualnost tema koje se obrađuju.

Važno je napomenuti da je broj mjesta na konferenciji ograničen, a interes je već sada izabo očekivanja.