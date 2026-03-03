GK Grupa Roberta Gotića prema stečaju, smjena na čelu Vetropack Straže

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Marina Mamić imenovana je privremenom stečajnom upraviteljicom u GK GRUPI. Ova varaždinska tvrtka od 8. siječnja je u blokadi teškoj gotovo devet milijuna eura, a ukupno iskazane obveze penju se na više od 18 milijuna eura.

Mamić je nakon djelomičnog uvida u dokumentaciju zaključila da je društvo prezaduženo, te da 'zasada je neizgledno, po sadašnjem razvojnom programu, da bi nastavkom poslovanja dužnik mogao uredno ispuniti dospjele te nastaviti ispunjavati svoje obveze', ali da 'posjeduje imovinu- nekretnine, pokretnine, potraživanja- koja bi unovčenjem bila dostatna za namirenje troškova stečajnog postupka i dijelom vjerovnika'.