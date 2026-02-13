Montana plus dobila Upravu, novi čelnik Adria Docksa

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

MONTANA PLUS dobila je Upravu kojom predsjeda vlasnik i dosadašnji direktor Marko Gross, a članovima Uprave imenovani su Tea Matoš i Allen Halamić. Ta promjena strukture vodstva dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Gross tu tvrtku preuzeo od ATLANTIC GRUPE.

Tea Matoš stručnjakinja je za razvoj novih poslovnih prilika i strategija diverzifikacije, s posebnim fokusom na integrirane marketinške i komunikacijske strategije koje jačaju prisutnost i utjecaj brenda uz optimizaciju proračuna. Iskusna je senior profesionalka u području korporativnih komunikacija te osmišljavanja i provedbe CSR strategija, usmjerenih na jačanje odnosa s kupcima, ključnim klijentima i zajednicom.