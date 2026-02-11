Promjena na čelu Jadranke, MDK Građevinar dobio NO

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Majda Janković od 1. siječnja direktorica je JADRANKE TRGOVINE umjesto Milutina Džebića. On je nakon desetogodišnjeg direktorskog staža na čelu lanca sa 25 trgovina preuzeo prokuru u maloj obiteljskoj tvrtki ALBA LOŠINJ, koja upravlja Villom Alba. Janković je u Jadranki već više od deset godina te je do sada obnašala funkciju direktorice korporativnih operacija te voditeljice financija i računovodstva.

Podsjetimo, Jadranka trgovina zapošljava 220 djelatnika tijekom cijele godine, a za vrijeme turističke sezone taj broj naraste i do 355, što je čini jednim od važnijih privrednih subjekata na otoku. Poslovanje se odvija na otocima Lošinju i Cresu gdje za vrijeme sezone funkcionira 25 maloprodajnih prodavaonica raznih formata, a objekti koji su otvoreni tijekom cijele godine.