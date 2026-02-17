Tvrtke i tržišta
Smjena u Upravi Konzuma, nova promjena u Oradi Adriatic
17. veljače 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Tadija Dalić imenovan je članom Uprave KONZUMA PLUS umjesto Uroša Kalinića, koji je u Upravi bio od 2019.
Dalić je iskusni financijski stručnjak s bogatom karijerom u područjima financijskog upravljanja, restrukturiranja i strateškog savjetovanja. Do sada je obnašao funkciju financijskog direktora u Konzumu te je ujedno financijski direktor za Retail u Fortenova grupi.
