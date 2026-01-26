Tvrtke i tržišta
Grad – Export ove će godine završiti investiciju od tri milijuna eura
26. siječnja 2026.
foto Boris Ščitar
Izgradit će se dodatna nova proizvodna hala za automatsku liniju za prašnu plastifikaciju profila na 3.500 četvornih metara površine
Vinkovačka kompanija Grad – Export, proizvođač dekorativnih panela za ulazna vrata, planira ove godine izgraditi dodatnu novu proizvodnu halu za automatsku liniju za prašnu plastifikaciju profila. Kako kaže direktor Mario Šimić, ukupna vrijednost investicije je tri milijuna eura, hala će biti na 3.500 četvornih metara površine, a gradnja je započeta u rujnu prošle godine.
- Izgradnja hale predstavlja važan korak u razvoju našeg poduzeća jer će nam omogućiti proširenje kapaciteta, modernizaciju proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta – kaže Šimić.
