Peleti: država ih je poticala, tržište izvezlo, građani platili

Hrvatska proizvodi dvostruko više peleta nego što troši, ali ih većinom izvozi na sigurnija i stabilnija tržišta

Siječanjski val hladnoće razgolitio je sve slabosti hrvatskog tržišta biomasom. Kao što smo nedavno pisali, prema podacima potrošačke platforme 'Halo, inspektore', cijena standardne vreće peleta (15 kg) u samo mjesec dana katapultirana je s 4,80 eura na 7,95 eura. Za prosječno kućanstvo koje se grije na pelet, kojih je u Hrvatskoj prema procjenama platforme, između 100 i 120 tisuća, to znači udar od dodatnih 220 eura po paleti što je trošak koji mnogi više ne mogu pratiti.

Domaći proizvođači izvoze