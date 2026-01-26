Biznis i politika
Peleti: država ih je poticala, tržište izvezlo, građani platili
26. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Hrvatska proizvodi dvostruko više peleta nego što troši, ali ih većinom izvozi na sigurnija i stabilnija tržišta
Siječanjski val hladnoće razgolitio je sve slabosti hrvatskog tržišta biomasom. Kao što smo nedavno pisali, prema podacima potrošačke platforme 'Halo, inspektore', cijena standardne vreće peleta (15 kg) u samo mjesec dana katapultirana je s 4,80 eura na 7,95 eura. Za prosječno kućanstvo koje se grije na pelet, kojih je u Hrvatskoj prema procjenama platforme, između 100 i 120 tisuća, to znači udar od dodatnih 220 eura po paleti što je trošak koji mnogi više ne mogu pratiti.
Domaći proizvođači izvoze
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci