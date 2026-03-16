Iločki podrumi dobili nove vlasnike iz osječke tvrtke Inviva

16. ožujka 2026.
Iločki podrumi

Juraj Mihaljević nakon 23 godine prodao je vinariju, novi vlasnici Ivan Begović i Goran Miličević najavljuju modernizaciju i jačanje brenda

Iločke podrume preuzela je od Jurja Mihaljevića tvrtka Inviva čiji su vlasnici Ivan Begović i Goran Miličević. Prethodno su imenovani i novi članovi Nadzornog odbora, i to Marijan Kuprešak kao predsjednik Nadzornog odbora, Vlatko Kopić kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i Željko Sudarić kao član Nadzornog odbora, stoji u priopćenju.

Tijekom više od dva desetljeća u privatnom vlasništvu, Iločki podrumi prošli su kroz značajno razdoblje obnove, stabilizacije, restrukturiranja i kontinuiranog razvoja te očuvanja tradicije vinogradarstva i vinarstva, pri čemu su izrasli u jedan od vodećih vinskih brendova u Hrvatskoj.

Poseban doprinos ostvaren je u razvoju vinskog turizma, gdje su Iločki podrumi postali  ključni nositelji turističke ponude grada Iloka. Obnovom povijesnih zdanja Starog podruma i Principovca, razvojem i unapređenjem turističke ponude i infrastrukture, značajno su doprinijeli jačanju vidljivosti Iloka kao vinske i kulturno - povijesne destinacije te ukupnom gospodarskom i turističkom razvoju ovog područja.

Osnivači Invive i novi vlasnici Iločkih podruma, Ivan Begović i Goran Miličević, iskusni su stručnjaci s dugogodišnjim profesionalnim angažmanom u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Obojica djeca Slavonije i Srijema,  preuzeli su Iločke podrume s dubokim poštovanjem prema tradiciji, ali i jasnom vizijom budućnosti. 

Novi vlasnici usmjeravaju razvoj Iločkih podruma prema daljnjoj modernizaciji proizvodnih procesa, ulaganju u nove vinogradarske nasade i daljnjem usavršavanju stručnog kadra.

Neizostavno je i snažnije pozicioniranje brenda na domaćem i stranim tržištima. Poseban naglasak stavlja se i na nastavak razvoja vinskog turizma, podizanje kvalitete i obogaćivanje turističke ponude te produbljivanje doživljaja svakog gosta.

Vizija novih vlasnika jasna je: Iločki podrumi trebaju ostati simbol vrhunske kvalitete vina i ponosa regije, ali i postati još snažniji ambasador hrvatskog Podunavlja i Srijema u svijetu, zaključuju u priopćenju.

